Dopo il trionfo di Monte Carlo Fognini torna numero uno in Italia: scalzato il palermitano Cecchinato

La classifica pubblicata oggi dall’Atp rende merito all’impresa di Fabio Fognini a Montecarlo: grazie al suo primo trofeo "1000" in carriera, il ligure balza al 12esimo posto ritoccando il best ranking e tornando il primo dei tennisti italiani. Alle sue spalle c'è Marco Cecchinato, che scivola di un gradino (numero 17).

Stabile Matteo Berrettini in 55esima posizione, mentre perde 16 posti Andreas Seppi (62esimo). Nuovo best ranking anche per l’altro grande protagonista azzurro nel Principato, ovvero Lorenzo Sonego che grazie ai quarti compie un salto di trenta posti (66esimo). Novak Djokovic, alla 24esima settimana consecutiva al comando (la 247esima complessiva), incrementa a 3.075 punti il suo vantaggio su Rafa Nadal che nel Principato non è riuscito a difendere fino in fondo il titolo 2018, secondo davanti ad Alexander Zverev.

Camila Giorgi è stabile nella classifica Wta: la 27enne marchigiana è numero 31 ed è sempre la prima delle azzurre. Situazione cristallizzata nella top-ten mondiale che non ha proposto appuntamenti Wta lasciando spazio alla Fed Cup. Sul trono per la tredicesima settimana di fila c'è la giapponese Naomi Osaka.

