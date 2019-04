Incredibile a Monte Carlo, Fognini batte Nadal e vola in finale

Fabio Fognini batte Rafa Nadal per 6-4 6-2 e per la prima volta in carriera è in finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 5.207.405 euro, in corso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Se la vedrà col serbo Dusan Lajovic.

"Sono molto felice, oggi era molto difficile da giocare, c'era tanto vento e non è stata una bella partita, con tanti break. Poi mi sono sciolto, mi sono calmato e ho giocato molto bene. Speriamo di festeggiare domani una bella Pasqua". Per Fabio Fognini è un giorno speciale: a Montecarlo ha battuto Rafa Nadal e domani avrà la chance di vincere il primo Masters 1000 della sua carriera. "Con Rafa devi rischiare, mettere in preventivo che se sei 6-4 5-0 40-0, puoi ritrovarti 5-2 e fartela addosso.

Parla da solo quello che ha fatto su questa superficie, ha avuto pochissimi rivali e sono contento di averlo battuto qui davanti alla mia famiglia e ai miei amici. Ora cercherò di riposare e cercherò di preparare al meglio la finale di domani. Se mi avessero detto a inizio settimana che sarei arrivato fino a questo punto, avrei riso e invece sono qui a giocarmi il titolo più importante della mia carriera". Di fronte un altro 'outsider', Dusan Lajovic. "Li ha 'ammazzatì tutti in questa settimana - commenta Fognini a Sky Sport - Inoltre ha il mio ex team ma so come potergli fare male".

