Atp Monte Carlo, grandiosa rimonta di Cecchinato: battuto Wawrinka

Gli azzurri Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego sono approdati agli ottavi di finale al Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 5.207.405 euro, in corso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco.

Il 26enne palermitano, numero 16 del ranking mondiale e 11esima testa di serie, ha battuto in rimonta per 0-6, 7-5, 6-3, dopo poco meno di 1h45' di gioco, lo svizzero Stan Wawrinka, numero 36 Atp, vincitore dell’edizione del 2014. Sonego, da parte sua, batte per la prima volta un top-20 in carriera e centra il primo ingresso negli ottavi di finale di un "1000".

Il 23enne torinese numero 96 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, dopo essersi imposto nel derby tricolore di primo turno contro Andreas Seppi, numero 46 Atp, ha eliminato per 7-6 (4), 6-4 il russo Karen Khachanov, numero 12 del ranking mondiale e ottava testa di serie del torneo, prendendosi la rivincita per la sconfitta rimediata dal 22enne di Mosca lo scorso anno al secondo turno degli US Open. Giornata di riposo per Fabio Fognini: il 31enne di Arma di Taggia domani si giocherà un posto negli ottavi contro il francese Gilles Simon, numero 26 del ranking mondiale.

