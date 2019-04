L'americano Brandon McNulty conquista il Giro di Sicilia: la tappa finale sull'Etna la vince Martin

Brandon McNulty (Rally Uhc cycling) ha vinto il Giro di Sicilia di ciclismo, precedendo nella classifica generale di 42" Guillaume Martin (Wanty-Gobert cycling team) e di 56" Fausto Masnada (Androni giocattoli-Sidermec). Nell’ultima tappa, la 4/a lunga 128 chilometri, disputata oggi da Giardini Naxos all’Etna (versante di Nicolosi), ha trionfato proprio Martin in 3h37'34», alla media di 35,299 Km/h, che si è presentato da solo sotto lo striscione dell’arrivo con un vantaggio di 10" su Masnada e di 13" su Dayer Quintana (Neri Sottoli Selle Italia). McNulty è il primo americano a vincere questa manifestazione.

"Oggi sapevo come avrei dovuto correre, ho usato le mie qualità di cronoman per difendere la Maglia - le parole di un felice McNulty - Il mio team è stato incredibile, hanno dato tutto per me, è stato una grande prestazione di squadra. Questa è una grande, lunga, epica salita. Adesso è tempo per un pò di festeggiamenti".

Così invece Martin, vincitore di tappa: "Sono contento per questa vittoria, anche se avrei voluto vincere anche la Generale. Abbiamo provato a correre in modo aggressivo, anche Odd Christian Eiking ha attaccato all’inizio della salita ma Brendon era molto forte e ho deciso di concentrarmi sulla vittoria di tappa. Questa è una salita che fa parte della storia del ciclismo. Sono stato qui l’anno scorso per fare allenamento in altura. Ho anche scritto un libro di filosofia e alcune pagine riguardavano proprio questa salita. E’ speciale vincere qui".

«L'obiettivo del governo regionale era chiaro: rendere omaggio a uno sport che in Sicilia ha una lunga e solida tradizione, oltre a promuovere il territorio di questa straordinaria Sicilia. Una terra che può puntare sul turismo come settore trainante della crescita economica. Abbiamo raggiunto un’intesa con Rcs, avremo la possibilità di replicare il Giro di Sicilia nei prossimi anni, coinvolgendo naturalmente le province che quest'anno sono rimaste fuori». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a Nicolosi sull’Etna, a margine della premiazione del vincitore del Giro di Sicilia, l’americano Brandon McNulty. «Ma l'appuntamento più emozionante - ha proseguito - sarà con il Giro d’Italia, già dal prossimo anno. E’ una soddisfazione aver riportato nell'Isola il Giro in Sicilia, dopo circa quarant'anni, e sono convinto che la gente abbia saputo cogliere questa straordinaria opportunità e uno sforzo, anche finanziario, non marginale da parte della Regione. Ce ne siamo resi conto andando per le strade, con la folla entusiasta, con gli applausi, con l'interesse e quindi appuntamento al prossimo anno».

© Riproduzione riservata