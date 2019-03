Motocross, in Olanda dominio per Antonio Cairoli: vince entrambe le gare

Continua a vincere Antonio Cairoli che ha dominato il Gp d’Olanda di motocross vincendo gara 1 e gara 2 sulla pista di Valkenswaard.

Si tratta della terza gara stagionale. Il centauro siciliano, a caccia del decimo titolo mondiale, in sella alla sua Ktm, ripete quanto fatto in avvio di Mondiale in Argentina ed ha preceduto in gara 1 il belga Clement Desalle (4"242) e in gara 2 lo sloveno Tim Gajser (1"461).

Grazie a questo doppio successo, Cairoli guida la classifica mondiale con 147 punti, precedendo Gajser (125) e Desalle (103).

© Riproduzione riservata