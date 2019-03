F1, le Ferrari continuano a volare nelle terze libere: Leclerc registra il miglior tempo

E’ il monegasco Charles Leclerc a far registrare il miglior tempo: 1'29"569 nelle terze prove libere lungo la pista del Bahrain, secondo appuntamento del mondiale di Formula 1.

Prove all'insegna della Ferrari, che fanno ben sperare per qualifiche e gara. Leggermente meno veloce il compagno di scuderia, ovvero il tedesco Sebastian Vettel, che ha fermato il cronometro a 1'29"738. Alle spalle delle due SF90 le due Mercedes, nell’ordine il britannico Lewis Hamilton (1'30"334) e il finlandese Valtteri Bottas (1'30"389). Il distacco fra le "rosse" e le frecce d’argento è ampio: cresce l’attesa per le qualifiche e per la gara di domani. Quinto tempo per Romain Grosjean (su Haas), sesto Nicolas Hulkenberg (su Renault).

Bene il giovane pilota McLaren Lando Norris (settimo), seguito nell’ordine da Max Verstappen (su Red Bull, ottavo) e dal suo compagno di scuderia Carlos Sainz (nono).

Più indietro le due macchine dell’Alfa Romeo Racing Team: l’ex ferrarista Kimi Raikkonen è undicesimo, l’italiano Antonio Giovinazzi è diciottesimo.

Alle 16 il via alle qualifiche per determinare la griglia di partenza del Gp di domani.

