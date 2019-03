Miami, avanti Federer e Ferrer: eliminato Zverev

L’inossidabile David Ferrer ha eliminato Alexander Zverev; mentre l’altro veterano Roger Federer ha faticato non poco per avere la meglio su Radu Albot. Queste le notizie principali relative ai match disputati nella notte al "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi pari a 8.359.455 dollari, che si disputa da quest’anno sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida.

Il 36enne Ferrer, oggi 155 del mondo, ha sconfitto il numero due del seeding e tre del ranking Atp col punteggio di 2-6 7-5 6-3; mentre il 37enne elvetico, 4 del tabellone e 5 della classifica internazionale, ha superato il moldavo, 46 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, per 4-6 7-5 6-3. Da questo pomeriggio andranno in scena i sedicesimi di finale. Alle 17.30 circa giocherà l’italiano Fabio Fognini, opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut; domani toccherà invece a Marco Cecchinato, che sfiderà il belga David Goffin.

© Riproduzione riservata