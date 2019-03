Forfait di Nadal, niente supersfida con Federer a Indian Wells

Rafa Nadal ha alzato bandiera bianca. Il tennista maiorchino, secondo favorito del torneo e numero due del mondo, non giocherà oggi la semifinale del "BNP Paribas Open", primo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells.

Avrebbe dovuto affrontare per la 39esima volta in carriera il rivale di sempre, ovvero lo svizzero Roger Federer, 4 del ranking Atp e del seeding, che è dunque approdato "senza faticare" alla finale della manifestazione californiana. L'elvetico attende ora il vincente dell’altra semifinale, attualmente in campo, fra Thiem e Raonic. Nel corso del match di ieri, contro il russo Karen Chacanov, Nadal ha accusato problemi al ginocchio destro, che oggi lo hanno costretto al ritiro.

