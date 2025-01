Per i mobili l’incentivo è semplice

Il Bonus Mobili continua a rappresentare un’importante opportunità per chi desidera rinnovare l’arredamento della propria casa, soprattutto in occasione di una ristrutturazione. Questo incentivo fiscale consente di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fino a un tetto massimo di 5.000 euro. Una misura particolarmente vantaggiosa per chi sta pianificando una ristrutturazione e desidera abbinare l’acquisto di nuovi arredi, come la cucina, per esempio, e non solo. Una delle principali caratteristiche del Bonus Mobili è che si applica esclusivamente se l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici avviene dopo l’inizio dei lavori di ristrutturazione. La spesa per l’arredo può essere sostenuta solo se chi richiede il bonus per i mobili ha già avviato una ristrutturazione nell’abitazione. Questo rende l'incentivo particolarmente interessante per chi sta rinnovando una parte della casa, come il soggiorno o la cucina, o per chi sta facendo interventi di miglioramento energetico. Tuttavia, è fondamentale che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella dell’acquisto dei nuovi arredi, per poter beneficiare della detrazione. Il vantaggio principale del Bonus Mobili risiede nella sua semplicità. A differenza di altri bonus, non richiede procedure burocratiche complesse, come il «bonifico parlante» utilizzato per altri tipi di incentivi. È sufficiente che il pagamento avvenga tramite sistemi tracciabili, come un bonifico bancario o un pagamento con carta, per poter usufruire della detrazione. Questo semplifica notevolmente il processo per chi decide di approfittare del bonus per acquistare nuovi mobili. Inoltre, il bonus è cumulabile con il Bonus Ristrutturazione, e i 5.000 euro del Bonus Mobili si aggiungono ai 96.000 euro previsti per la detrazione sulle spese di ristrutturazione. Questo consente di ottenere un doppio vantaggio, se si è già impegnati in lavori di ristrutturazione, e di ottenere un risparmio significativo sulle spese complessive per il miglioramento della casa. La ristrutturazione e il rinnovo dell’arredamento vanno infatti spesso di pari passo, e il bonus arredi rappresenta una delle soluzioni più vantaggiose per chi ha in mente di dare una nuova vita alla propria casa, senza dover affrontare spese eccessive. In conclusione, il Bonus si presenta come una grande opportunità per chi sta ristrutturando la propria casa e desidera arredarla con nuovi mobili e elettrodomestici, soprattutto se si approfitta della detrazione fiscale del 50%. Grazie alla possibilità di cumulare il bonus con altre agevolazioni, come il Bonus Ristrutturazione, e alla semplicità di accesso senza troppe formalità burocratiche, questo incentivo rappresenta un'occasione da non perdere per chi desidera rinnovare la propria abitazione in modo conveniente e sostenibile. L’agevolazione è riconosciuta a mobili nuovi: come letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.