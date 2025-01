Mutui casa, ora è il momento giusto

Il mercato dei mutui in Italia si trova in una fase particolarmente favorevole per chi desidera acquistare una casa, grazie alla discesa dei tassi di interesse. Dopo un periodo di tassi elevati, il 2025 segna una tendenza alla riduzione, con condizioni più vantaggiose per i consumatori. Questo rappresenta una vera opportunità per chi è in cerca di una prima casa e desidera approfittare di un mutuo con rate più contenute. La discesa dei tassi di interesse è frutto di una serie di fattori economici, tra cui la stabilizzazione dell'inflazione e le politiche monetarie adottate dalle principali banche centrali, che hanno deciso di abbassare progressivamente i tassi per stimolare la crescita e sostenere la ripresa economica. Questo scenario rende il 2025 un anno particolarmente interessante per chi vuole accedere al credito, in particolare per chi acquista la prima casa. Prendiamo come esempio un mutuo di 100.000 euro da restituire in 20 anni (240 mesi). È possibile trovare offerte per tassi di interesse offerto per un mutuo a tasso al 2,5% annuo. In questo caso, l'importo della rata mensile per il mutuo sarebbe di circa 530 euro. Se i tassi continuano a rimanere così bassi, il risparmio per chi acquista una casa in questo periodo sarà significativo, rispetto ai tassi più elevati che avevano caratterizzato gli anni precedenti. Per esempio, se il tasso fosse stato del 3,5% (un livello non raro nel recente passato), la rata mensile sarebbe salita a circa 580 euro, e gli interessi pagati nel corso dei 20 anni sarebbero aumentati a circa 39 mila euro invece di 27 mila. In questo contesto, comprare casa nel 2025 è una scelta vantaggiosa per molte persone, soprattutto per chi è alla ricerca della prima casa. Non solo i tassi di interesse sono favorevoli, ma il costo delle abitazioni in alcune aree sta mostrando segni di stabilizzazione, rendendo l'acquisto ancora più conveniente. Inoltre, gli incentivi fiscali per l’acquisto della prima casa, come l’aliquota agevolata dell'IVA e le detrazioni per le ristrutturazioni, ampliano ulteriormente le opportunità per chi intende acquistare un immobile. In conclusione, con i tassi di interesse in discesa, il 2025 si presenta come un momento particolarmente favorevole per chi desidera acquistare casa. Restando nell’immobiliare c’è un’altra buona notizia. È stato rinnovato fino a tutto il 2027 il fondo Consap per i mutui prima casa, con uno stanziamento di 670 milioni. Si tratta di uno strumento di garanzia che consente, in particolare agli under 36, di accedere al finanziamento ipotecario anche quando non si dispone di somme di importo significativo da anticipare al rogito. Per i mutui che coprono dall’80 al 100 per cento del prezzo della casa Consap fornisce alla banca erogatrice una garanzia che copre l’80 per cento del debito residuo in caso di insolvenza del debitore. Diminuendo drasticamente il rischio gli istituti di credito possono così erogare a condizioni molto più vantaggiose. Per ottenere l’accesso al fondo bisogna che il mutuo riguardi una prima casa e che l’Isee dei richiedenti non superi i 40mila euro. Con il ribasso in corso del tasso dei mutui e la piccola ripresa in atto del mercato immobiliare è pensabile che vi sarà un forte impulso alla domanda.