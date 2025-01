Gli interventi essenziali per gli edifici e per le persone

Gli interventi di natura antisismica negli edifici sono essenziali per garantire la sicurezza delle persone e la protezione del patrimonio edilizio in aree geografiche soggette a terremoti. L’Italia, in particolare, è un paese ad alta sismicità, e la prevenzione sismica rappresenta una priorità nelle politiche di costruzione e ristrutturazione. Ma cosa comportano esattamente questi interventi e perché sono così importanti? Gli interventi antisismici sono tutte quelle misure tecniche e progettuali finalizzate a migliorare la resistenza degli edifici e delle strutture alle sollecitazioni generate dai terremoti. Questi interventi mirano a prevenire il crollo degli edifici, ridurre i danni strutturali e garantire che le costruzioni siano in grado di resistere ai movimenti del suolo, che possono variare per intensità e durata. Gli interventi antisismici possono essere strutturali e non strutturali. Gli interventi strutturali mirano a modificare o rinforzare la struttura portante dell'edificio, migliorandone la resistenza alle forze sismiche. Tra gli interventi più comuni troviamo l'iniezione di resine, la realizzazione di pilastri rinforzati, l'inserimento di dispositivi di dissipazione energetica, e l'irrigidimento delle pareti. La tecnica di isolamento alla base, che prevede l'inserimento di isolatori tra le fondazioni e l'edificio, è uno degli interventi più avanzati, in quanto consente di ridurre l'effetto del sisma sulla struttura. Gli interventi non strutturali riguardano la messa in sicurezza degli elementi non portanti, come porte, finestre e impianti. L’obiettivo è impedire che questi componenti si stacchino e diventino pericolosi in caso di terremoto. Alcuni esempi includono l'ancoraggio di mobili e arredi, l'installazione di dispositivi anti-caduta e la protezione degli impianti elettrici e idraulici. La messa in sicurezza antisismica non solo previene il collasso immediato degli edifici, ma ne favorisce anche una maggiore durata nel tempo. Infatti, un edificio rinforzato o dotato di dispositivi antisismici avrà una resistenza superiore alle sollecitazioni, con conseguente riduzione della necessità di interventi di manutenzione straordinaria a causa di danni strutturali derivanti dai terremoti. Le tecniche di protezione antisismica si sono evolute notevolmente nel corso degli anni. L'isolamento sismico alla base è una delle soluzioni più moderne, che prevede l’installazione di dispositivi elastici o a smorzamento tra le fondazioni e la struttura. Questi isolatori permettono di ridurre le vibrazioni e le forze sismiche che vengono trasmesse dall’edificio al suolo. Inoltre, la dissipazione dell'energia tramite dispositivi come i dissipatori di forza consente di assorbire l'energia del sisma, riducendo i danni strutturali.