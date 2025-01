Florio Infissi, una società leader nel settore dei serramenti

La Florio Infissi s.r.l. , società leader nel settore dei serramenti nel territorio siciliano , è lieta di comunicare l’apertura della nuova sede operativa con oltre 100 metri quadrati di esposizione in via Giuseppe Sciuti 166 , Palermo. Oggi è partner di aziende leader nel settore, trattando marchi come Alsistem, Alphacan , Shark net. TREP+ dando garanzia di poter offrire il meglio dei prodotti esistenti nel mercato.

L’azienda offre una svariata categoria di servizi e soluzioni su misura per il cliente, sopralluogo gratuito, preventivo ad hoc a seconda delle esigenze. La Florio Infissi ama definire i clienti partner perché con questo spirito lavora, per rispondere ad ogni bisogno sia nel settore privato che pubblico. Come partner ALsistem, Florio Infissi adotta un modello di cultura d’impresa improntato alla correttezza, alla trasparenza, alla legalità ed al controllo. Il codice etico indica i principi di comportamento e i valori etico-sociali che ispirano l’azienda nel perseguimento degli obiettivi e del modo di essere quotidiano. La Florio Infissi si avvale di personale altamente qualificato, di posatori certificati Thermoposa EQF3 / EQF4 che durante tutte le fasi dell’intervento oltre a eseguire il lavoro a regola d’arte hanno il pieno rispetto dell’ambiente, offrendo prodotti ad alta efficienza energetica in linea con i nuovi standard europei.

Inoltre si avvale di un team esperto in bonus fiscali quali ad esempio Ecobonus, Bonus Casa e Bonus Sicurezza. La Florio Infissi offre prodotti diversificati: infissi, pergole bioclimatiche, schermature solari , tende da interno ed esterno, zanzariere, porte da interno, porte blindate e tante altre soluzioni per la casa. Grazie al laboratorio di produzione interna l’azienda garantisce l’alta qualità artigianale. Una vera lavorazione d’eccellenza.

Inoltre con la collaborazione di Compass offre la possibilità ai clienti di finanziare i progetti con pagamenti dilazionati fino a 84 rate. In conclusione, cambiare gli infissi non è solo una questione estetica o di semplice aggiornamento, ma un intervento fondamentale per migliorare l'efficienza energetica di un'abitazione e, di conseguenza, il suo comfort. Approfittare degli incentivi fiscali attuali, prima che le agevolazioni subiscano riduzioni, rappresenta una scelta intelligente per chi desidera una casa più confortevole e sostenibile, sia durante le calde giornate estive che nei rigidi inverni. E Florio Infissi è il top del settore.