Ecobonus, il comfort risparmiando

Il cambio degli infissi in un'abitazione rappresenta una delle soluzioni più efficaci per migliorare il comfort domestico e l’efficienza energetica, sia in estate che in inverno. Infatti, una casa ben isolata non solo favorisce un clima interno piacevole, ma consente anche di ridurre sensibilmente i consumi energetici, portando a risparmi notevoli sulle bollette e a una maggiore sostenibilità ambientale. Durante la stagione estiva, il miglioramento dell’isolamento termico degli infissi contribuisce a mantenere l'interno fresco, evitando il surriscaldamento degli ambienti causato dall’ingresso di aria calda. Le finestre moderne, dotate di materiali ad alta prestazione, possono ridurre l’ingresso del calore fino a un notevole grado, mantenendo l'aria condizionata all'interno della casa e riducendo così il bisogno di ricorrere a sistemi di raffreddamento energeticamente dispendiosi. D'altro canto, nei mesi invernali il cambio degli infissi aiuta a trattenere il calore all’interno, impedendo la dispersione termica. Le finestre vecchie e poco efficienti sono responsabili di una grande quantità di perdite di calore, con conseguente aumento dei costi di riscaldamento. Gli infissi in PVC, legno o alluminio con taglio termico sono in grado di garantire un'ottima tenuta, riducendo le correnti d’aria e migliorando l’efficienza energetica complessiva dell’abitazione. L'installazione di nuovi infissi, dunque, non solo rende la casa più confortevole, ma rappresenta un investimento che si ripaga nel tempo, grazie alla riduzione dei costi energetici. In questo contesto, è fondamentale sfruttare le opportunità offerte dai vari incentivi fiscali ancora vantaggiosi. In particolare, l'ecobonus, che consente di ottenere una detrazione fiscale per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, è stato confermato anche per gli immobili non residenziali, con aliquote diverse rispetto alle abitazioni. Fino a poco tempo fa, la detrazione fiscale era erogata in 10 anni e variava in base al tipo di intervento e alla tipologia di immobile. Dall’1 gennaio, il vantaggio fiscale legato all'ecobonus si adatta alle regole del bonus ristrutturazione. Per il triennio 2025-2027, la detrazione per le riqualificazioni energetiche passa dal 75% di detrazione per le opere condominiali a un 50% per la prima casa. Negli altri casi, come le seconde case o gli immobili non residenziali, la detrazione è del 36% nel 2025 e, nel biennio successivo, al 30%. Questi cambiamenti evidenziano l’importanza di sfruttare l’ecobonus nel periodo attuale, per ottenere i massimi vantaggi fiscali. Oltre al risparmio economico, la sostituzione degli infissi migliora anche la qualità della vita all'interno delle abitazioni. Una casa ben isolata non solo è più economica da gestire, ma offre anche un ambiente più sano, riducendo l'umidità e migliorando la qualità dell'aria interna. Inoltre, un miglior isolamento acustico garantisce un maggiore benessere, limitando i rumori provenienti dall’esterno e creando un’atmosfera più tranquilla e rilassante.