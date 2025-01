Con il Sismabonus obiettivo sicurezza

Nel 2025, il Sismabonus continua a rappresentare uno strumento fondamentale per incentivare la messa in sicurezza sismica degli edifici in Italia, ma con alcune modifiche rispetto alle versioni precedenti. Questa misura, che ha l’obiettivo di ridurre il rischio sismico e di proteggere gli immobili da eventuali danni causati da terremoti, resta in vigore anche per gli immobili non residenziali e per i soggetti IRES, ma con novità rispetto al passato. L'importanza del Sismabonus risiede nella sua capacità di stimolare l'ammodernamento e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale, che in molte zone del Paese è esposto al rischio di eventi sismici. La prevenzione dei danni causati dai terremoti è un tema di grande rilevanza, sia per la sicurezza delle persone che per la protezione del patrimonio immobiliare. Interventi di miglioramento della sicurezza sismica non solo riducono il rischio per la popolazione, ma permettono anche di evitare danni ingenti che potrebbero avere ripercussioni economiche devastanti per le famiglie, le imprese e l'intero territorio. Le novità riguardano la determinazione dell’aliquota, che non dipende più esclusivamente dalla riduzione del rischio sismico, come avveniva in passato. Questo significa che, pur continuando a incentivare l’efficienza sismica, il beneficio fiscale non è più direttamente legato al livello di rischio sismico abbattuto da ciascun intervento. Un altro aspetto importante riguarda la tempistica per il rimborso delle detrazioni fiscali, che resta limitata a cinque anni, come previsto dalle regole già in vigore. Questo significa che chi effettua interventi di messa in sicurezza sismica potrà fruire della detrazione in un periodo di tempo relativamente breve, ma comunque sufficiente per recuperare parte della spesa sostenuta. Il tetto di spesa per gli interventi di messa in sicurezza sismica, fissato a 96 mila euro, rimane invariato, ma anche questo comporta un limite per l’ammontare delle detrazioni, che dipende dall’entità degli interventi effettuati. Se da un lato la misura resta comunque vantaggiosa, dall’altro bisogna fare attenzione alle novità. Le aliquote del Sismabonus seguiranno le stesse regole stabilite per l’ecobonus, ovvero una detrazione che varia in base alla tipologia di intervento e al tipo di immobile. Sebbene l’aliquota sia più bassa rispetto al passato, l’agevolazione resta comunque applicabile anche agli immobili non residenziali, come uffici, negozi e altri edifici destinati a usi commerciali o industriali. Inoltre, il beneficio è esteso anche ai soggetti IRES, che rappresentano un altro segmento importante del panorama edilizio, in particolare per quanto riguarda gli edifici destinati a scopi produttivi o commerciali.In conclusione, seppur ridotto rispetto alle versioni precedenti, il Sismabonus 2025 continua a essere uno strumento cruciale per incentivare la sicurezza sismica degli edifici in Italia, contribuendo alla protezione del patrimonio e alla salvaguardia delle persone in caso di eventi sismici. Pur con una diminuzione delle aliquote e dei benefici fiscali, l'agevolazione rimane comunque vantaggiosa per chi decide di investire nella sicurezza del proprio immobile, rappresentando un'opportunità da non sottovalutare in materia di sicurezza.