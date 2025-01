Papa Francesco cade a casa Santa Marta: contusione all'avambraccio destro

Questa mattina, a causa di una caduta a casa Santa Marta, Papa Francesco ha riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Lo scorso 7 dicembre il Santo Padre aveva avuto un incidente sempre in casa: aveva sbattuto il mento contro il comodino che gli aveva causato un grosso ematoma in faccia. Francesco ha comunque mantenuto la sua agenda, svolgendo le diverse udienze previste.