Antiracket, Confesercenti Sicilia dice si alla Giornata nazionale a istituire il 10 gennaio

«La proposta di istituire una Giornata nazionale Antiracket il 10 gennaio, in memoria del coraggio e della determinazione di Libero Grassi, rappresenta un’importante occasione per mantenere viva la memoria di una testimonianza che ha segnato la lotta contro il racket in Italia». A dirlo è Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia che annuncia l’adesione di Confesercenti alla proposta di Sos Impresa Rete per la Legalità.

«La scelta di questa data, legata alla famosa lettera aperta con cui Grassi si rivolse al suo caro estortore - prosegue Messina - è profondamente simbolica: non solo ricorda il suo rifiuto netto di cedere al ricatto mafioso, ma anche l’importanza di fare fronte comune contro un sistema che soffoca la libertà economica e sociale. Confesercenti è stata fin dall’inizio vicina all’associazionismo antiracket. Il fenomeno delle estorsioni, purtroppo, non appartiene solo al passato - sottolinea il presidente di Confesercenti Sicilia - ancora oggi imprenditori e commercianti si trovano a combattere contro un clima di paura e soprusi che mina la fiducia, la giustizia e lo sviluppo economico. Una giornata come questa servirebbe non solo a ricordare il sacrificio di chi, come Grassi, ha pagato con la vita il proprio impegno, ma anche a promuovere consapevolezza, solidarietà e azioni concrete. Il 10 gennaio potrebbe diventare un momento di riflessione collettiva, una spinta per il mondo delle imprese e della società civile a opporsi con forza a ogni forma di prevaricazione, ribadendo che il diritto alla dignità e alla libertà economica deve essere garantito a tutti. Grassi, con il suo esempio, ci ricorda che il cambiamento inizia da scelte individuali coraggiose, ma può diventare duraturo solo se sostenuto da una comunità unita e determinata a dire ‘nò al pizzo e alla violenza mafiosa».