Lotteria Italia, attesa per l'estrazione milionaria: in Sicilia vendita dei biglietti raddoppiata

Secondo quanto apprende l’agenzia specializzata Agipronews, per l’edizione 2024 il totale tocca quota 1,4 milioni di biglietti, numeri che piazzano la regione - probabilmente grazie al traino delle tante grandi vincite dello scorso anno - al primo posto in Italia per tagliandi acquistati, scalzando il Lazio, al secondo posto con 1,2 milioni di biglietti (+0,5%). Al terzo posto del podio, come lo scorso anno, la Campania con 900mila tagliandi, per un aumento del 39%. Seguono Emilia-Romagna e Piemonte, rispettivamente con 805mila e 623mila tagliandi staccati.

Cresce l’attesa per il tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia che, come ogni Epifania, regalerà premi a sei zeri con il più ambito da 5 milioni di euro. L’appuntamento è con la puntata speciale della trasmissione Rai «Affari Tuoi», durante la quale saranno estratti i biglietti vincenti assegnati ai relativi montepremi. (Nella foto d'archivio Amadeus durante lo show dell'anno scorso)

Tra le regioni con la crescita maggiore delle vendite spicca la Basilicata, al primo posto con un incremento del 65% (da 42mila a 69mila). Grande boom anche in Umbria, dove il numero di tagliandi venduti è passato da 132mila a 216mila (+64%), e in Trentino Alto Adige, dove la quantità è cresciuta del 63%. Numeri importanti anche per Sicilia (+56%) e Puglia (+55%).

Secondo i dati diffusi da Agimeg, la regione più «fortunata» del nuovo millennio è il Lazio con 8 primi premi vinti in 25 estrazioni. Al secondo posto la Campania e la Lombardia, entrambe con 4 premi. Sono 10 le regioni ancora a secco di premi da 5 milioni e precisamente: Valle d’Aosta, Toscana, Basilicata, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Puglia, Umbria, Molise, Calabria e Sardegna.

Incredibile a dirsi, ma la Lotteria Italia ha anche dei record negativi. Dal 2002 ad oggi non sono stati riscossi premi per circa 31 milioni di euro. Il record negativo - ricorda sempre Agimeg - è detenuto dall’edizione del 2008 nella quale non venne ritirato il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma. In quel caso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decise di assegnare due primi premi da 5 milioni nell’edizione successiva. Si trattò dell’unico caso nella storia della Lotteria.