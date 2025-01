Befana e Epifania, dagli antichi romani a oggi miti e storia della festa più amata dai bimbi

«La Befana vien di notte / con le scarpe tutte rotte / con le toppe alla sottana: / Viva, viva la Befana!» quella vecchia che vola sopra i tetti a cavallo di una scopa e poi, concludendo, dodici giorni dopo Natale, il ciclo natalizio, scende nelle case attraverso le cappe dei camini, che simbolicamente raffigurano un punto di comunicazione tra la terra e il cielo, per distribuire doni o carbone, quasi a far i conti con l’anno passato, come a trarne una morale. E il suo arrivo coincide con l’arrivo dall’Oriente dei Re Magi con i loro doni alla stalla di Gerusalemme in cui è nato Gesù.

È «La dodicesima notte», come intitola una sua commedia piena di sortilegi Shakespeare, che a Roma era la più importante, quella davvero popolare e di tradizione, quella dei doni e dello scatenamento liberatorio, degli incontri imprevisti, in tempi in cui l’abete dal nord ancora non era una moda e a Babbo Natale al di là dell’oceano nessuno ci aveva ancora pensato.

Una volta c’erano le trombette di latta e di cartone, stridule, petulanti e laceranti, che davano un accento orgiastico e un’atmosfera allucinata al gran mercato della notte della Befana, come annotava Silvio d’Amico in apertura del suo romanzo-memoria «Le finestre di Piazza Navona», quelle attraverso le quali i ragazzi che lì abitavano seguivano a inizio Novecento ciò che accadeva tra banchetti e fontane della piazza storicamente preposta a quella magica festa. Poi vennero la gomma e la plastica e invece delle trombette ci fu l’era dei manganelli, più violenta e rissosa, più fisica nel prender di mira e «inseguire popolane o signore, fanciulle o spose, matrone o vecchiette, col risultato di stordirle, finché non chiedevano pietà; quando non succedevano battibecchi, o peggio», come scriveva sempre D’Amico, giornalista e critico teatrale, fondatore dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica che porta il suo nome.

L’origine della Befana va probabilmente connessa a tradizioni agrarie pagane relative all’anno trascorso, ormai pronto per rinascere come anno nuovo. Anticamente nella dodicesima notte dopo il solstizio invernale, si celebrava la morte e la rinascita della natura, e gli antichi romani credevano che in queste dodici notti, figure femminili volassero sui campi appena seminati per propiziare i raccolti futuri, in collegamento con la dea Strenia, simbolo appunto del nuovo anno, portatrice di doni augurali e oggetti per i bambini durante le festività dei Saturnalia che si svolgevano a fine dicembre.

È da lei che deriva il nostro termine strenna e l’abitudine allo scambio di doni.

Festa oramai generale, ma con appunto un’identità storica romana (era il giorno dei doni, non il Natale ancora non commercializzato, e in parte resiste, come Santa Lucia lo era nei paesi nordici o i Morti lo erano in Sicilia). Nel Lazio a dicembre si cantava: «La Befana, in questo mese / è ppartita dal paese, / s’è ccomprata ‘na bbella chioma, / s’è n’è annata verso Roma». Il 5 e il 6 sera tutti quindi si andava e si va a Piazza Navona, ma prima, prima che i bersaglieri irrompessero a Porta Pia, quella festa si teneva davanti a sant’Eustachio, piazzetta poi divenuta evidentemente troppo piccola, così che proprio nel 1870 banchi e bancarelle vennero trasferiti davanti alla chiesa del Bernini e attorno alla fontana dei fiumi del Borromini. Quel giorno, a un certo punto, ci si recava anche nella vicina Sant’Andrea della Valle, la chiesa resa celebre da Puccini con la storia di Tosca, dove nella cappella di San Gaetano Thiene si chiudevano le celebrazioni natalizie col cosiddetto «Sermone delle Nazioni».

All’insegna del detto «L’Epifania tutte le feste porta via» si chiudevano allora innanzitutto tanti i banchetti con sugheri, muschi e casette per il presepe (non c’erano certo tutti quelli per sparare oggi purtroppo numerosi in Piazza Navona) e poi passato il 6 gennaio anche quelli di dolci e regalini da mettere nella calza. Certo bisognava essere stati «bboni, come ci ricorda il Belli nel sonetto «La strillata della mamma», che minaccia il figlio che non le dà ascolto urlandogli: «Bbasta, sciariparlamo a sta bbefana: / lo vederai che llettera je scrivo!».

E in molti paesi italiani e europei la tradizione prevedeva di finire bruciando le vestigia dell’anno appena finito, l’anno vecchio rappresentato appunto da una vecchia malmessa cui si dava fuoco in piazza, festeggiando il passaggio al nuovo.

Nella foto la celebrazione della Santa Epifania nella chiesa di Sant'Eustorgio con la sfilata dei Magi e le comparse del presepe vivente oggi 6 gennaio 2025 a Milano