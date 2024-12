Capodanno a Roma, il Campidoglio alla disperata ricerca di artisti dopo il caso Tony Effe

Il Campidoglio ha chiesto a Tony Effe di fare un passo indietro e di rinunciare ad esibirsi nel Concerto di Capodanno al Circo Massimo. Questo ha scatenato una bufera. Da una parte le associazioni, loro per prime hanno sollevato la questione, per via dei testi di Tony Effe che giudicano «sessisti e un'offesa alle vittime di violenza».

Il no alla partecipazione del rapper era arrivato anche da alcuni esponenti politici. Dalla parte di Tony Effe, invece, si sono schierati tanti artisti come Mara Sattei e Mahmood che hanno deciso di non partecipare.

Una presa di posizione decisa, che i cantanti hanno spiegato su Instagram, con un post, in cui accusano il Campidoglio di aver adottato una forma di censura nei confronti del rapper romano. Solidarietà al rapper anche da Vasco Rossi, Lazza e Emma.