L’Ail incontra Papa Francesco, Toro: «Abbiamo portato le voci dei pazienti ematologici»

«È con profonda emozione e gratitudine che siamo accolti dal Santo Padre, portando le voci e i volti dei pazienti ematologici, ma anche quella di milioni di famiglie che convivono con una malattia la quale, a volte, può ancora sembrare insormontabile». Lo ha dichiarato Giuseppe Toro, presidente nazionale dell’Ail, che ieri ha guidato la delegazione dell’associazione all’udienza con Papa Francesco.

Il pontefice, aggiunge Toro, «ha più volte ricordato che la sofferenza non è mai solo individuale ma coinvolge tutti; ci interroga e ci chiede di essere testimoni di un amore che si fa prossimità. La nostra associazione da 55 anni sostiene indefessamente chi sta combattendo contro un tumore del sangue, promuove e contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica, affinché nuove terapie e cure possano restituire a chi soffre la speranza di un futuro migliore. Ogni passo che facciamo nella ricerca, ogni persona che possiamo aiutare, ogni sorriso che vediamo su un volto che stava per perdere la speranza, è un segno che la luce della solidarietà non smette mai di brillare. Insieme illuminiamo il futuro».