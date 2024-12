Guillermo Mariotto chiede scusa e torna a Ballando con le stelle, Milly Carlucci: Per lui cartellino giallo

Il dubbio è sciolto: Guillermo Mariotto sarà presente durante l’appuntamento con Ballando con le stelle di questa sera sul banco dei giudici secondo quanto si apprende la seconda semifinale su Rai1 del dance show condotto da Milly Carlucci. Lo stilita e giurato chiederà scusa al pubblico.

Dopo gli eventi che lo hanno visto lasciare lo studio improvvisamente sabato 30 novembre, lo stilista sarà presente alla seconda semifinale del programma. In merito alle cause del suo abbandono della trasmissione Mariotto ha dichiarato di essersi allontanato dallo show «per motivi di lavoro», successivamente per problemi di salute.

Mariotto era rimasto per giorni attesa di un verdetto sul rientro in Rai. Carlucci si era confrontata con i vertici di viale Mazzini, aveva difeso a spada tratta lo stilista, spiegando che avrebbe annunciato in trasmissione la decisione sulla sua presenza.

Lo stilista era stato protagonista di una fuga, si era alzato e aveva lasciato lo studio, senza avvisare nessuno. Il gesto aveva stupito la conduttrice e i gli altri giurati. Il giorno dopo la spiegazione: era dovuto correre via per un problema di lavoro, si era sentita male una premiere della maison Gattinoni (la sarta che gestisce e coordina l’équipe di lavoro).