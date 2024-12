Rallentamenti su Facebook, Instagram e WhatsApp: in un'ora migliaia di segnalazioni

Disservizi sulle piattaforme della galassia Meta: Facebook, Instagram e WhatsApp. Intorno alle 19 oggi (11 dicembre) molti utenti hanno incontrato diverse difficoltà nell’invio dei messaggi o nell’accesso ai feed aggiornati. Secondo Downdetector negli Stati Uniti attorno alle 18.50 sono arrivate circa 105.000 segnalazioni per problemi su Facebook, oltre 70.000 per Instagram e circa 12.000 per WhatsApp.

Problemi sono stati registrati anche dagli utenti italiani. Al momento, il malfunzionamento sembra essere sulla via della soluzione ma a molti utenti risulta ancora impossibile inviare messaggi. Nessun commento ufficiale da parte di Meta. Molti utenti si sono riversati, come spesso accade in queste occasioni, su x per segnalare disservizi o per chiedere informazioni. L'hashtag #whatsappdown è entrato subito tra quelli più utilizzati.