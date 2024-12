I portafogli digitali, 230mila attivati già nelle prime ore: errore nel caricamento della tessera sanitaria

Le tantissime richieste in contemporanea hanno generato dei rallentamenti. Già 230mila utenti hanno concluso la procedura. Anche l'attivazione della patente, in versione digitale, sta funzionando correttamente. Mentre per quanto riguarda la tessera sanitaria, il processo è sincrono: la richiesta all'ente competente richiede una risposta immediata. Qui si verifica il disservizio. «Si è verificato un errore imprevisto. L'ente che emette le versioni digitali dei documenti sta riscontrando dei problemi ed è già al lavoro per risolverli: riprova più tardi», è il banner che compare agli utenti che tentano di avviare la procedura.

Ovvero 44 milioni, che sono i cittadini maggiorenni con cittadinanza italiana. Mentre 41 milioni sono le installazioni dell'app IO. Nella mattinata, a partire dalle 9, sono già stati caricati 230mila IT Wallet, come comunicato da PagoPa, la società che sviluppa e gestire l'applicazione.

Come usare IT Wallet

Per usufruire del servizio è necessario installare l'app IO sul proprio smartphone, scaricandola dal Play Store (per i telefoni Android) o sull'App Store (iOS). Chi invece l'aveva già scaricata in passato per gestire altre funzioni (per esempio i pagamenti alla pubblica amministrazione tramite PagoPa), deve assicurarsi di averla aggiornata all'ultima versione.

Una volta scaricata o aggiornata l'app, è necessario accedere usando il sistema Spid, il sistema pubblico d'identità digitale, oppure la Carta d'identità elettronica (Cie). Nella sezione «Portafoglio», infine, si troveranno le tre opzioni, una per ogni tipologia di documento, dove si potranno caricare le proprie tessere.