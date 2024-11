Cgil, giovani insoddisfatti e incerti sul futuro: aumentano coloro che lasciano la Sicilia

Insoddisfatti della situazione che vivono, incerti sulle prospettive future: sono questi gli stati d’animo diffusi tra i giovani siciliani. Ma accanto ai tanti che decidono per questo di lasciare la Sicilia ce ne sono molti che dicono di no, che creano associazioni e si mobilitano per rivendicare il diritto di restare in Sicilia o di poterci tornare. Se ne è parlato oggi a Caltanissetta nel corso della settima manifestazione della Cgil Sicilia per la campagna «Cambiamo il futuro della Sicilia», che ha visto anche la partecipazione del segretario confederale nazionale Pino Gesmundo.

«Puntiamo a mettere in campo un’iniziativa - ha detto il segretario generale del sindacato, Alfio Mannino- che crei condizioni diverse, favorevoli a immaginare un futuro positivo nell’isola per le giovani generazioni. E questa iniziativa contiamo di portarla avanti insieme ai giovani, a quelle energie fresche di questa regione, capaci di una forza propositiva e di spinta importante, che dobbiamo evitare che si disperdano».