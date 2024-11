Le scuole con sempre meno alunni, in Sicilia in cinque anni gli studenti sono diminuiti di oltre 40mila unità

Lo scrittore Gesualdo Bufalino diceva che la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestre elementari. Probabilmente questo esercito troverà un impiego al Nord dal momento che la Sicilia perde inesorabilmente alunni e scuole: in cinque anni l’Isola ha perso 103 autonomie scolastiche. Il conto è presto fatto: erano 831 nell’anno scolastico 2020/21 e a settembre all’apertura del nuovo anno si sono ritrovati in 728. Gli studenti sono diminuiti di 41.878 unità, passando nello stesso periodo dai 702.507 ai 660.629. Sono queste le informazioni che emergono elaborando i dati ufficiali rilevati dall’ufficio di statistica del Ministero dell’istruzione e del merito e contenute in un report della Flc Cgil.

A causa del ridimensionamento scolastico sono scomparse 43 sedi: al di là dell’accorpamento amministrativo, quindi, hanno proprio chiuso i battenti 15 edifici scolastici dell’infanzia, 19 della primaria e 13 della secondaria di primo grado. Frutto del calo demografico, certo, ma anche dei tagli decisi a livello centrale e contenuti in un decreto a firma dell’assessore regionale Mimmo Turano dello scorso gennaio.