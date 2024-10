Premiato il regista Vanadia al Festival della Turchia con un video paesaggistico sull'Etna

Dopo i successi riscossi in Spagna, Giappone, California e Sudafrica, adesso è la volta della Turchia. Il regista e film maker Andrea Vanadia, ha vinto il primo premio nella categoria «Destinazioni turistiche» all’International Tourism Film Festival Turchia, che ha avuto luogo a Smirne dal 28 al 30 ottobre 2024, con un video paesaggistico dal titolo «Travel Deeper - Etna Alcantara Valley».

Il premio è stato consegnato da un rappresentante del Consolato Italiano di Smirne il quale ha mostrato il suo entusiasmo nell’accogliere la produzione italiana. Il video offre un suggestivo viaggio alle pendici del vulcano Etna arrivando alle più basse gole dell’Alcantara, mettendo in luce aspetti sia paesaggistici che antropologici del territorio. A cornice delle suggestive immagini, l’interpretazione ed il contributo musicale del maestro Alfio Antico, compositore e cantastorie Siciliano maestro del tamburo.

Il video è stato prodotto da Emotional Sicily, tour operator che si dedica alla narrazione e promozione del territorio attraverso percorsi turistici e la produzione di documentari. La mission di Emotional Sicily inoltre è promuovere un’immagine della Sicilia libera da stereotipi e raccontarne le bellezze paesaggistiche ed antropologiche. «È per me una grande emozione - dichiara Vanadia - poter portare la mia Sicilia, la nostra terra fuori dai nostri confini. Dare la possibilità ad altra gente ed altri popoli di far apprezzare le nostre meraviglia, le nostre tradizioni e le nostro patrimonio culturale. Sono grato - continua Vanadia - ad Emotional Sicily ed al produttore Manila Di Maira con cui abbiamo istaurato una collaborazione consolidata nel tempo.