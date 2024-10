Cavalieri del lavoro, a Giovanni Arena il titolo da Mattarella per l'ampliamento dei punti vendita

Lo scorso 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, la nomina ufficiale. Ieri, invece, al Quirinale, la consegna dell’onorificenza direttamente dalle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarella: così, oltre a figurare nella lista dei protagonisti dell’economia siciliana come timoniere dell’azienda di famiglia nata in provincia di Enna, Giovanni Arena, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Arena, è entrato di fatto nell’elenco dei Cavalieri del Lavoro, unico rappresentate dell’Isola tra i nuovi destinatari (25 in tutto) dell’ambito riconoscimento, conferito agli imprenditori che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.

A motivare l’onore al merito, rappresentato dalla croce greca smaltata di verde, la spinta impressa da Arena alla propria attività, leader nella distribuzione organizzata in Sicilia ed in provincia di Reggio Calabria: un forte impulso al processo di ampliamento dei punti vendita sul territorio attraverso una strategia centrata su nuove aperture e acquisizioni, tanto che, ad oggi, il Gruppo fondato dal bisnonno negli anni Venti conta una rete di 190 punti vendita ad insegna Decò e SuperConveniente, assicurando lavoro a 3.300 dipendenti. Più nel dettaglio, Giovanni Arena ha cominciato a lavorare a 19 anni come addetto alle vendite dell’impresa familiare, allora licenziataria dell’insegna Sidis con dieci negozi.