Superenalotto, festeggia la Sicilia: due 5 da oltre 28mila euro in provincia di Catania e Palermo

Il Superenalotto premia la Sicilia. Nell’ultimo concorso di martedì 29 ottobre, come riporta Agipronews, la fortuna ha baciato l’Isola con due punti 5 da 28.754,01 euro l’uno. I giocatori ad esultare sono di Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, e di Castelbuono, in provincia di Palermo.

A Mirabella Imbaccari la vincita è stata giocata presso il punto vendita Tabacchi Gentile, in Via Trigona 4, mentre a Castelbuono presso il Bar Terrazzo in Via Aia Mercanti, 10.

L’ultimo 6 da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 31 ottobre, è di 24,7 milioni di euro.