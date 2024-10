Crisi idrica in Sicilia, Sias: le piogge di settembre non risolvono il problema

«Settembre è stato caratterizzato in Sicilia da frequente instabilità, senza tuttavia che strutture significative abbiano portato fenomeni generalizzati sul territorio regionale, con la sola eccezione di sistemi frontali che hanno interessato l’Isola i giorni 9, 18, 23 e 25, solo il primo dei quali capace di produrre piogge su tutte le aree. Buona parte del mese è stata influenzata dalla circolazione depressionaria attiva nella parte centrale del mese tra la penisola e l’Europa centro-orientale, che tuttavia ha interessato la Sicilia marginalmente, con il transito irregolare di masse d’aria instabili che hanno prodotto per lo più fenomeni sparsi e a evoluzione diurna, con la sola fascia tirrenica messinese che ha invece visto a tratti instabilità più persistente. Sono stati 26 i giorni piovosi registrati dalla rete Sias». Lo dicono i tecnici del servizio informativo agrometeorologico siciliano.

«La maggior parte degli eventi ha però interessato aree circoscritte, tanto che il numero medio di giorni piovosi per singola stazione è risultato pari a 6, valore in linea con la norma di settembre del periodo 2003-2022 - aggiungono dal Sias -. Il numero più elevato di giorni piovosi sulla rete Sias, pari a 14, è stato registrato dalla stazione Caronia Pomiere (Messina) Nord, mentre hanno registrato solo 2 giorni piovosi le stazioni Corleone (Palermo) e Catania, quest’ultima più volte solo sfiorata da alcuni eventi che hanno invece interessato il centro cittadino più a Nord della stazione Sias. La media regionale della precipitazione totale in base ai dati Sias risulta pari a 60 mm, vicina alla norma del periodo 2003-2022. Il massimo accumulo mensile per la rete Sias di 231 mm è stato registrato dalla stazione Cesarò Monte Soro (Messina). La stessa stazione ha registrato il massimo accumulo giornaliero di 115,2 mm il giorno 10. La precipitazione media regionale degli ultimi 12 mesi ha registrato un’ulteriore lieve ripresa, portandosi a 460 mm, continuano a mancare quindi all’appello mediamente quasi 300 mm rispetto alla norma, quasi il 40% di quanto atteso rispetto alla media del periodo 2003-2022».