Giovani e Sud, 1 studente su 3 pensa di andare via dalla Sicilia

In Sicilia ci sono meno opportunità di studiare e di trovare lavoro e così uno studente su tre pensa di andarsene via. Il dato sconfortante emerge dal festival «Questa è la mia terra e io la difendo» dove sono stati presentati i risultati della ricerca del Centro Studi Giuseppe Gatì inserito nel progetto Madre (Mapping Dreams to Safeguard Students’ Choices).

Restare o andare? E se non in Sicilia, dove? Il 26% pensa di spostarsi in un’altra città siciliana, l’8% pensa di rimanere in quella dove si trova mentre il 32% non sa ancora cosa farà. Ma sono sicuri di andare via il 34% degli studenti (il 10% all’estero e il 24% in un’altra regione italiana). Dall’analisi delle motivazioni che spingono i giovani ad abbandonare la propria terra, realizzata coinvolgendo oltre mille studenti (1.363) di alcune scuole superiori dell’agrigentino, sono emersi alcuni temi trasversali di particolare rilevanza. Intanto quello delle disuguaglianze, in particolar modo quelle territoriali. Per il 79% degli studenti ci sono meno opportunità di studiare e trovare lavoro in Sicilia rispetto ad altre regioni d’Italia o all’estero mentre solo il 2% ritiene che le possibilità siano superiori. Particolarmente rilevante è il divario di genere: più dell’81% di coloro che si identificano nel genere femminile ritiene che in Sicilia ci siano meno opportunità rispetto ad altre regioni, una percentuale che supera di 6 punti quella dei maschi.