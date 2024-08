Bilancia, con la testa fra le nuvole facile commettere errori: l'oroscopo di oggi, giovedì 15 agosto

La Luna in Sagittario agisce come una zanzara fastidiosa: il “prurito” può essere alleviato con i giusti antidoti, ovvero fiducia e concentrazione. Pensare a una persona non fa sì che il telefono squilli da solo: se ci tenete, fate voi il primo passo!

Se la vita domestica è appesantita da una strana confusione, è il momento di disciplinare pensieri e spazi, gettando via ciò che non serve più. In primo piano c’è il settore professionale: una pausa vi consentirà di recuperare il controllo della situazione.

La Luna e il Sole creano nel vostro cielo un triangolo entusiasmante che vi rende protagonisti. Siete pronti per un’avventura, un viaggio coraggioso. L’ambizione ce l’avete impressa nel DNA. È ora di accantonare l’incertezza e di puntare dritti alla meta.

Cancro. 22/6 – 22/7

Approfittate della festa per rassettare la casa, solaio e cantina inclusi, preparare conserve di frutta e verdura o per una gita romantica. La persona a cui pensate chiamerà. Su con la vita, con un pizzico di fiducia in più sareste più sereni.

Leone. 23/7 – 23/8

Sostenuta dal Sole e da Mercurio, la Luna vi regala un Ferragosto all’insegna della vivacità. Clima sereno e stimolante ovunque voi siate. La giornata si preannuncia molto “calda”: il cielo è dalla vostra, e accenderà il cuore e il desiderio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Tutto può essere trasformato, se non è all’altezza delle aspettative. Non date retta a chi vi dice che non c’è tempo o che è fatica sprecata. L’umore è un’altalena che oscilla e fa girare la testa. Piccole grane quotidiane che innervosiscono.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Avete pianificato tutto con largo anticipo per non venire colti alla sprovvista e fare bella figura. Consigliato un ultimo controllo prima di dare il via. Con la testa fra le nuvole, è facile commettere qualche errore, ma l’amore riempie i vostri pensieri...

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il successo è alla vostra portata, se saprete essere convincenti e concreti. Fate attenzione alle clausole, siete impegnati in compravendite e affari. Una recente vacanza con le sue belle esperienze diventa ora un pretesto per parlare e confrontarvi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Passione ed entusiasmo toccano tutti voi, sia chi è ad arrostirsi al sole sia chi è a casa o al lavoro. Avete una marcia in più da utilizzare a piacimento. Un programma di viaggio, volto più a vivere nuove esperienze che al relax, prende felicemente forma.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Approfittate di questo giovedì festivo per recuperare i vostri spazi di relax. La montagna, il silenzio, la lettura le vostre naturali fonti di ricarica. Ferragosto sereno, se vi atterrete alle regole della semplicità, in casa come a tavola. Niente eccezioni!

Acquario. 21/1 – 19/2

Che fare, se c’è chi vuole il mare e chi vuole la montagna? Oggi la soluzione ve la suggerisce la Luna: il dato importante è la compagnia. Chiacchiere piacevoli e stimolanti, fra racconti di viaggi, avventure e progetti di nuove partenze.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata che finisce con un po’ di fisiologica stanchezza in serata. Con buona pace di una bella notte d’estate, andrete a letto presto. La vita sentimentale si imbatte in uno stop inatteso, ma da cui può scaturire una proficua revisione.