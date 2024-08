Pesci, approfittate di un momento di intimità col partner per confessare: l'oroscopo di oggi, sabato 10 agosto

Oroscopo Barbanera di oggi, sabato 10 agosto 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Luna stimolante in Bilancia, con tante incombenze da portare a termine e un’energia costruttiva. Impegnatevi e i risultati vi daranno ragione. Delle critiche altrui non vi curate, avete abbastanza fiducia in voi stessi da cavalcare l’onda senza timore.

Toro. 21/4 – 20/5

Compiti odierni: lavorare di buona lena per impostare tutti gli impegni di routine, e portare così a termine una trattativa con esito soddisfacente. Abbandonatevi alle effusioni degli espansivi amici quattrozampe, che vivono l’attimo senza farsi domande.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna sarà vostra complice per tutto il giorno. Attivatevi, poiché le circostanze ve lo consentono: testa e cuore procedono nella medesima direzione. Pappa e ciccia con il partner, presenti con i figli, massimo accordo con i colleghi. Godetevela tutta!

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in Bilancia è storta, ma la presenza di Mercurio in Vergine vi fornisce un valido supporto per ciò che concerne le amicizie e una spiccata lucidità. Diverbi con i parenti? Chiudervi non serve a niente, se non a esasperare le situazioni. Parlatene!