Oroscopo della settimana: Capricorno, sarete spinti dal sacro fuoco dell'ambizione

Una fase importante della vostra vita è pressoché alle spalle ma non sapete ancora cosa vi attende oltre l'orizzonte. Sul vostro cammino probabilmente ci sarà qualche insidia, qualche fastidio. Voi però non vi bloccherete davanti alle difficoltà. La grinta e la perseveranza vi consentiranno di venire a capo dei problemi e questo vi darà lo spunto necessario per iniziare con sprint un nuovo periodo, ricco di incognite ma anche di affascinanti seduzioni.

Se cercate l'occasione per essere contenti di voi stessi, questa è la settimana giusta. Non vi mancherà la capacità di realizzare un percorso personale pieno di risultati. La voglia di raggiungere i traguardi che desiderate peraltro non creerà alcun problema alla vostra sfera emotiva. Al contrario, riuscirete ad affrontare tutto con il sorriso sulla bocca e finirete per influenzare anche gli altri: gioia per voi e anche per loro.

Gemelli

Non abbiate paura delle prove che vi attendono al varco, avrete una carica tale da poterle affrontare. Siate riflessivi nella scelta delle soluzioni, l'impeto a volte può giocare brutti scherzi. L'importante è focalizzare le priorità e prendere decisioni conseguenti. Che non si dica che non siete pronti a organizzare il lavoro secondo i dettami dell'efficienza. Tutt'altro, questo è il momento di dimostrare fino in fondo le vostre capacità.

Cancro

La settimana è quella propizia per fare conoscere all'esterno i vostri progetti. Non restate rintanati nella comodità della vostra scrivania, apritevi al contatto con gli altri. Avrete l'occasione per mostrare di possedere la giunta dose di originalità nella ricerca dei metodi migliori per raggiungere risultati soddisfacenti. Non avrete nemmeno paura delle necessarie novità, il vostro mondo vi apparirà meno ostico che in passato.

Leone

Non sarà una settimana all'insegna delle certezze, ma non c'è da preoccuparsi: la mancanza di punti fermi non durerà a lungo. L'importante è non gettarsi la zappa sui piedi con comportamenti che possano facilitare momenti di ansia e tensione. Le difficoltà della vita vanno affrontate con la consapevolezza che in ciascuno di noi ci sono le risorse necessarie per fare fronte alle contingenze e risolvere i problemi.

Vergine

Come quando le nubi vengono spazzate via dal vento in pochi minuti, così la vostra mente si appresta a un improvviso rasserenamento. Il merito è anche vostro, che non avete lasciato spazio al pessimismo nei momenti più oscuri. Ecco perché adesso è lecito gioire del momento favorevole, fare ciò che da tempo avete rimandato e magari farlo con tutta la grinta e l'energia che avrete a disposizione.

Bilancia

C'è bisogno di qualcuno che vi accompagni nel prendere decisioni importanti e molto difficili. Voi riuscirete a trovare comunque la concentrazione per focalizzare al meglio pro e contro di ogni possibile opzione. La prossima settimana potrebbe apportare qualche novità in grado di determinare una svolta nella vostra vita. Sappiate trovare la forza per affrontare al meglio ogni momento di incertezza, senza precipitare nell'angoscia.

Scorpione

Ci sono grossi cambiamenti in vista e il timore di non poterne valutare ogni aspetto in anticipo rischierà di farvi deragliare. Sapete che c'è la possibilità di influire sulle vostre scelte, ma non quella di determinare gli eventi esterni. Semmai, dovrete decidere proprio come comportarvi di fronte a fenomeni insoliti oppure a imprevisti che si porranno sul vostro cammino. Ad ogni modo, meglio entrare in azione con forza di volontà piuttosto che restare passivi.

Sagittario

Attenzione alla malinconia, che potrebbe incidere su un periodo positivo, nel quale sentite di avere raggiunto risultati fantastici e di potere guardare al futuro con ottimismo. I ricordi sono spesso delle canaglie che si divertono ad entrare nei sentieri del cervello e a creare turbamenti. Convivere con la nostalgia non è impossibile, ma ci vuole una grande consapevolezza di cosa è davvero utile a garantire il giusto equilibrio dei sentimenti e delle emozioni.

Capricorno

Sarete spinti dal sacro fuoco dall'ambizione e questo è certamente motivo di soddisfazione per voi. L'importante è non entrare in contrasto con se stessi se non tutto può essere organizzato al millimetro. Sarà decisivo riuscire a cercare di raggiungere i traguardi agognati senza venire meno ai propri valori, a quelle direttrici che hanno guidato più di una volta la vostra esistenza. Avere una propria luce-guida interiore è sempre fondamentale.

Acquario

Riuscirete a fissare con precisione le cose da fare e, grazie a questa dose di lucidità, la grinta, che in settimana non vi mancherà di certo, vi permetterà di raggiungere risultati più che apprezzabili. L'unico pericolo in agguato è la testardaggine, la difficoltà ad accettare che il mondo non è quadrato. Se riuscirete ad evitare le spigolosità, allora tutto vi sembrerà una lunga e piacevole discesa verso angoli inesplorati di serenità.

Pesci

State attenti a evitare il vittimismo. Non state sempre a pesare la risposta degli altri ai vostri gesti, rischiate così di vivere perennemente con il magone. Se sentite di dare qualcosa a qualcuno, fatelo senza pensare a cosa ne avrete in cambio. La vita sa essere giusta e prima o poi il bene fatto ritorna. Se cambierete il modo di valutare i comportamenti del vostro prossimo, vi sentirete meglio interiormente.