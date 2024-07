Toro, dosate la vostra generosità per non esagerare: l'oroscopo di oggi, mercoledì 31 luglio

Le aspettative di chi vi circonda si riveleranno molto stressanti. Dosate bene la vostra generosità, per non varcare la soglia dell’esagerazione. Prendetevi cura della vostra salute fisica e mentale, praticando attività rilassanti e ludiche.

Luglio se ne va lasciandovi in bocca una bella sensazione di vitalità. Il raggiungimento degli obiettivi sperati vi darà tanta carica personale. Il vostro cuore è come una farfalla che svolazza da un fiore all’altro, ma sa bene dove posarsi.

Leone. 23/7 – 23/8

Grande carica energica in questo mercoledì di fine luglio. Vi sentite forti come dei veri “Leoni”, pronti ad affrontare l’ondata di impegni. Le stelle sono complici di un sentimento che sta crescendo e vale la pena di essere alimentato.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’estrema disponibilità verso gli altri vi spinge a vivere in maniera troppo logorante. Rallentate il passo per riportare il giusto equilibrio. Se non vi siete stranamente ancora organizzati per le ferie, approfittate di una buona occasione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con il Sole e Venere in sestile, godrete di un’atmosfera di condivisione e serenità verso tutto e tutti, e darete un valore alle vostre relazioni. Avvertirete una piacevole sensazione di benessere e se avete situazioni da appianare, agite subito.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Una caduta di energie vi farà credere che tutto sia banale e noioso, ma vi porterà anche a riflettere: tirate fuori... lo scorpione che è in voi! Sentirete presto il bisogno di punti fermi e di raccoglimento, i cambiamenti vi destabilizzano.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A volte vi sentite inadeguati e questo disturba la vostra autostima, altre vi sentite forti e imbattibili, imparate a convivere con questa incoerenza. La giornata si fa interessante: grazie a una notizia inattesa, i vostri progetti prenderanno forma.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il vostro pianeta governatore è Saturno, che detta legge per sobrietà e correttezza. Siete curiosi e sempre pronti ad accettare ogni sfida. Un nuovo progetto di vacanza con amici vi elettrizza e porta, in questo periodo, una ventata di allegria.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il ritmo acceso e spumeggiante che vi appartiene potrebbe essere preso per superficialità, se lo applicate in situazioni difficili o delicate. Se siete in procinto di partire, controllate tutto con precisione, auto, biglietti, denaro, valigia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il vostro innato senso degli affari a volte è oscurato dalla fantasia che galoppa sfrenata lontano dalla realtà. Cercate di essere concreti. Un disaccordo rischia di rompere l’armonia con una persona che ritenete amica. Chiaritevi!