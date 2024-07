La lotta alla siccità passa anche dalla pulizia dei fondali: è già attivo il progetto Keep Blue

In un mondo in cui la risorsa idrica è sempre più preziosa si studiano nuovi sistemi e combinazioni per prevenire sprechi e inquinamento delle acque. In questo contesto si inserisce il progetto «Keep Blue», una iniziativa per la salvaguardia della risorsa idrica attraverso cui l’azienda Rekeep (tra i più grandi operatori italiani ed uno dei maggiori player europei del settore dell’integrated facility management, ovvero l’erogazione e la gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria) si impegna a condurre azioni concrete per l’ottimizzazione dei consumi di acqua, la gestione dei rischi e la riduzione degli sprechi.

Rekeep sosterrà le spedizioni di raccolta di rifiuti marini da parte di una flotta di pescatori (basati in Italia, Brasile e Indonesia) durante le normali attività di pesca, finanziando attrezzature, logistica, formazione e compensi. La partnership con Ogyre consente inoltre a Rekeep di favorire un impatto positivo su otto tra gli Sdgs, i Sustainable development goals previsti dall’Agenda Onu 2030. Lo stato di avanzamento della raccolta è visibile su www.ogyre.com/link/rekeep.

Ogyre opera dal 2020 attraverso comunità di pescatori locali in diversi Paesi. Giunti sulla terraferma, i pescatori scaricano quindi anche i rifiuti raccolti, per consentirne la pesatura, l’analisi e la categorizzazione da parte di un partner locale di Ogyre che, prima di consegnarli all’organizzazione incaricata dello smaltimento, li archivia «digitalmente» sulla piattaforma sviluppata dalla start-up, consentendo, grazie ad un sistema di blockchain trasparente, un monitoraggio in tempo reale. «Attraverso la partnership con Ogyre e il supporto delle comunità locali, vogliamo fornire il nostro contributo nella lotta contro l’inquinamento dei mari - spiega Eleonora Santoro, head of Innovation e Esg di Rekeep - crediamo nell’efficacia dell’azione collettiva, consapevoli del ruolo e della responsabilità che abbiamo nei confronti dell’ecosistema e delle generazioni future. Con questa collaborazione, vogliamo garantire che le nostre azioni siano un impegno reale e duraturo per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia dei nostri preziosissimi oceani». Infine è previsto lo studio di possibili soluzioni per riutilizzare la plastica marina raccolta così da realizzare prodotti o materiali utili per l’attività di Rekeep.