Ariete, tira aria di conquista e vi sentirete affascinanti come non mai: l'oroscopo di oggi, domenica 28 luglio

Verrete a conoscenza di giudizi sul vostro conto che sono poco piacevoli, scoprirete però che la fonte da cui vengono non è attendibile. La strada delle amicizie è sempre aperta a tutti per voi, ma dovete imparare a giudicare bene.

Il Sole in quadratura alla Luna rappresenta una sfida. Se ci sono questioni che non avete affrontato nel passato, fatevi forza, è questo il momento. Sarete decisamente carichi e motivati: questo stato potrebbe portarvi ad avere reazioni eccessive.

Tira aria di conquista, vi sentirete affascinanti come non mai. Gli astri vi promettono un’estate carica di magnetismo, cavalcate l’onda! C’è chi prova del risentimento nei vostri confronti, ma la vostra saggezza supera l’orgoglio.

Leone. 23/7 – 23/8

In famiglia si richiede la vostra presenza. Dedicate del tempo a chi crede in voi e desidera condividere questioni piuttosto delicate. È un buon momento di collaborazione con i colleghi, con rapporti sereni per chi lavora in team.

Vergine. 24/8 – 22/9

Luna in trigono ma calante: avvertirete le energie in calo e, contrariamente al solito, vi sentirete meno stimolati nel compiere il vostro dovere. Tenere sempre alta la percezione delle vostre capacità vi costa, in questa fase, molta fatica.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi troverete di fronte a un bivio importante. Dovrete fare delle scelte che coinvolgeranno anche altre persone, ma avrete modo di riflettere. Un impegno di famiglia vi occuperà del tempo per organizzare al meglio e non deludere le aspettative.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Voler imporre il vostro pensiero convinti della ragione vi porterà a non esaminare le cose con umiltà, ma capirete che non sempre si può vincere. Avete una gelosia che non mostrate apertamente, ma che vi fa diventare indagatori e sospettosi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il lavoro e la carriera vi hanno fatto trascurare le amicizie, proprio quelle che sono state abituate alla vostra costante cura e attenzione. Un nuovo progetto di lavoro vi vede nuovamente in pista, nonostante pensavate di rallentare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sarete messi alla prova in una situazione allettante con aspettative importanti. Tirate fuori la grinta e la determinazione di cui siete capaci. Con le alte temperature avvertirete debolezza e stanchezza. Aiutate il fisico con integratori salini.

Acquario. 21/1 – 19/2

Avrete chiarezza di intenti, sarete aperti alle opportunità che si presenteranno specialmente nelle relazioni, che saranno la chiave per il successo. Concentratevi sulla vostra crescita personale e professionale, per sperimentare nuove idee.

Pesci. 20/2 – 20/3

In amore, siate autentici e accoglienti nei confronti dei sentimenti. Esprimete affetto senza riserve, e la passione troverà spazio nel vostro cuore. Le finanze sono in crescita. Pianificate con saggezza gli impegni futuri, valutando i pro e i contro.