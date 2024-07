Acquario, il vostro numero è l’11: saggezza, intuizione e creatività. L'oroscopo di oggi, giovedì 25 luglio

Giorni positivi per le relazioni nel lavoro: chi ha una persona gerarchicamente superiore potrà chiedere chiarimenti e collaborazione. La fortuna è dalla vostra parte, vale la pena di concedere spazio a un’idea che vi frulla in testa.

Leone. 23/7 – 23/8

Faticate a prendere il via in questo giovedì impegnativo, ma è proprio l’essere chiamati in causa che vi darà la giusta carica per scendere in pista. Le opportunità di far valere il vostro talento non mancano, non abbiate timore di esprimervi.

Vergine. 24/8 – 22/9

State aspettando la realizzazione di un progetto che avete messo in cantiere da molto. La partenza non sarà facile, ma tenete duro! Emozioni e soddisfazioni sentimentali: siete seducenti e, al tempo stesso, sapete essere amici.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ottimo clima per portare a termine i piani professionali. Vi assistono buonumore ed energia, il vostro spirito imprenditoriale è al massimo. Gli astri sono decisamente favorevoli, approfittatene, perché tutto quello che fate vi riesce bene.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La giornata a metà settimana è sempre critica per chi è già con la mente al meritato riposo. Programmate uno spazio piacevole tutto vostro. È in arrivo un compleanno che fareste bene a non dimenticare, se è solo per forma, niente regalo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

I doppi trigoni di Mercurio e Venere saranno preziosi per il rapporto con gli altri, che siano amici, colleghi o il vostro partner. Siate diretti e sinceri! Questo è un buon momento per viaggi, vacanze o semplicemente gite, abbandonatevi alla pigrizia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Troppi pensieri affollano la vostra mente razionale, sappiate dosare bene le situazioni senza essere troppo intransigenti, rallentate il passo. Se le persone dovessero approfittarsi della vostra disponibilità, è perché lo avete permesso voi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il vostro numero è l’11: saggezza, intuizione e creatività. Un numero che vi porta fortuna e vi accompagna nelle scelte e nelle decisioni. Giocate bene le vostre carte, perché le stelle vi appoggiano. Vi sentirete forti, lucidi e vincenti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Questo atteggiamento contraddittorio che procura continui cambi di opinione e di programmi destabilizza le persone che vi sono accanto. Fermate la vostra mente che è in continuo movimento per dare precedenza agli impegni più urgenti.