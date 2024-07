Oroscopo della settimana: Gemelli, siete pieni di vitalità ma attenti all'eccessiva esuberanza

Sappiate mettere a frutto i lati positivi del vostro istinto, magari troverete proprio al vostro il timone per fare rotta verso traguardi di alto livello. L'importante è abbinare l'istinto a una giusta dose di riflessività, per non correre il pericolo di deragliare. Verranno momenti lieti e riuscirete a condividerli con tante persone che fanno parte della vostra vita. Non dimenticate di essere grati a loro per tutte le volte che vi sono state al fianco.

Concentratevi e isolatevi da fenomeni esterni che potrebbero disturbare la vostra attività quotidiana. Non sono previsti diversivi in questa settimana, sarete piuttosto impegnati. Ci sarà anche spazio per progettare il modo di conquistare nuovi e importanti obiettivi e non solo in campo lavorativo. Se riuscirete a fare tutto con la giusta determinazione, i risultati si vedranno ben presto e porteranno miglioramenti consistenti del vostro regime di vita.

Siete pieni di vitalità, ma troppa esuberanza potrebbe nuocervi. Se convogliata nella giusta direzione, invece, l'energia positiva che pervade la vostra settimana sarà tanto di guadagnato. Arrivano anche le occasioni che cercavate, avrete la possibilità di portare a compimento qualcosa che da tempo agitava un po' i vostri sonni. Valutate ogni scelta con attenzione, cercate di evitare di entrare in confusione in mezzo alle svolte che sono in arrivo.

Vergine

Forze contrarie proveranno ad arrestare il vostro cammino, dovrete provare a spingere con forza per raggiungere i vostri obiettivi. Una lotta che vi permetterà di ragionare con maggiore calma su come affrontare le difficoltà, un buon viatico per arrivare a trovare le soluzioni. Niente è impossibile se c'è la concreta volontà di farcela, questo voi lo sapete ed è bene ricordarsene nei momenti di maggiore tensione, soprattutto all'inizio della settimana.

Bilancia

Aprite il cuore alle stimolazioni che arrivano a sorpresa, questa settimana per chi è nato sotto il segno dalla bilancia sarà quella ideale per farsi cullare dai sogni e dalle tentazioni. I lati più passionali del vostro carattere verranno fuori come meglio non si potrebbe, dispensando alle vostre giornate un canestro di sensazioni piacevoli, dalle tonalità armoniche pur se in un contesto variegato, quasi caleidoscopico.

Scorpione

Studiate bene le vostre mosse, perché vi aspettano prove difficili, soprattutto in amore. Il sentiero è pieno zeppo di ostacoli e voi dovrete evitare di sottovalutarli. Siete abituati a schivare i colpi bassi e non avrete grossi problemi se riuscirete a scegliere la giusta corazza. La vostra vita professionale potrà aiutarvi a trovare la concentrazione necessaria a non farvi travolgere dalle ondate emotive che sono sempre dietro l'angolo.

Sagittario

Non pensate che tutto sia facile. Sarete galvanizzati da notizie piacevoli e tenderete a dare un'accelerazione a certi progetti tenuti a lungo nel cassetto. L'importante sarà non arrendersi di fronte alle contrarietà, soprattutto mantenere la lucidità necessaria per non fare errori. Fuggite dai confronti troppo aspri, se qualcuno vorrà irretirvi, sarà la volta per dimostrare che in voi c'è invece profonda saggezza.

Capricorno

È arrivato il momento di progettare al meglio tutto ciò che volete realizzare al meglio, perché la settimana in arrivo è quella ideale per trovare in voi la necessaria concentrazione, senza disperdere le energie in attività improduttive. Dovrete stare attenti a valutare il lavoro degli altri nel modo corretto, valorizzando gli aspetti positivi e correggendo con le giuste parole eventuali imprecisioni, senza scadere nella pignoleria.

Acquario

Dovrete sforzarvi di mantenere la barra dritta perché i venti trasversale tenderanno a portarvi di qua e di là. Dovrete tirare fuori risorse che nemmeno voi sospettate di avere, ma del resto è in mezzo alla bufera che si trova il modo per andare oltre i propri limiti. L'importante è resistere, andare avanti e non cedere nemmeno se un colpo più forte degli altri dovesse farvi sbandare in modo consistente.

Pesci

Mettete ordine nella vostra mente, che sembra essere stata catapultata in mezzo a un parco giochi. Troppe iniziative vanno calmierate, ricondotte in un alveo adeguato, senza sottrarre energia alle attività principali, quelle che più delle altre meritano la vostra attenzione. Accendere i riflettori è importante, purché non si pretenda di illuminare tutto quanto. Il colpo d'occhio generale rischierebbe di confondervi.