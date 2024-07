Oroscopo della settimana: Vergine, la vacanza è destinata a restare un desiderio

Oroscopo della settimana, dal 15 al 21 luglio 2024, secondo Oscar. Previsione settimanale per tutti i segni dello Zodiaco Ariete L'estate è ormai entrata nel vivo: questa settimana per gli Ariete è propizia per il relax. Nel tempo libero e soprattutto durante le vacanze sarà anche possibile fare nuove amicizie. Avrete modo di ritagliarvi gli spazi per il vostro benessere personale. Attenti però ai rapporti familiari. Toro State attenti all'inizio della settimana, soprattutto nella giornata del lunedì. Controllate il vostro umore. Poi la settimana è destinata a migliorare molto presto. Non c'è dubbio che in voi ci sono tutte le caratteristiche per tornare in gran forma quanto prima. Gemelli Buone sensazioni durante questa settimana, sin dal suo inizio. Sarete piuttosto allegri ed anche soddisfatti di voi stessi. Godetevi il momento, avrete modo di trascorrere momenti piacevoli soprattutto in vacanza. Lasciatevi del tempo da trascorrere in buona compagnia.

Cancro Dalla parte vostra una vigoria come non la ricordavate da tempo. Non ci saranno problemi capaci di bloccarvi, riuscirete ad affrontare ogni situazione con la giusta determinazione. Magari non avrete modo di divertirvi come sparavate, ma è il prezzo da pagare alla voglia di superare al meglio ogni ostacolo. Leone Sarà una piacevole settimana, molto distensiva. Gli impegni certo non mancheranno, anzi talvolta affiorerà anche un po' di stanchezza. Avrete anche la capacità di fronteggiare gli imprevisti, che del resto in questo periodo non mancano mai. Ma avrete la forza di affrontare tutto con il giusto piglio. Vergine La vacanza è destinata a restare un desiderio. Non per tutti, fortunatamente. Ma la maggior parte dei Vergine sembra ancora con la testa alle mille questioni di tutti i giorni e non riesce a sgomberare la mente e a staccare la spina. Almeno, cominciate a guardare quale potrebbe essere il viaggio ideale per voi.