Ariete, gli amici vi frequentano con piacere: l'oroscopo di oggi, sabato 13 luglio

Oroscopo Barbanera di oggi, sabato 13 luglio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Gli amici vi frequentano con piacere per la carica vitale che possedete. Approfittate dei bei tramonti estivi per organizzare una serata in compagnia.

Toro. 21/4 – 20/5

Vi sentirete propensi a mediare in situazioni che vi vedono protagonisti: pianificare con la vostra calma e nel modo giusto vi sarà d’aiuto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Slancio nuovo con la Luna in Bilancia e Giove nel vostro segno. Questo quadro vi darà la capacità di essere introspettivi e riflessivi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Avete un’indole che ha bisogno di continui scambi affettivi, ma in questi giorni è più forte l’esigenza di concentrarvi su voi stessi.

Leone. 23/7 – 23/8

Tutto quello che va contro le aspettative vi innervosisce, al punto di perdere gli stimoli per andare avanti con decisione come dovreste.

Vergine. 24/8 – 22/9

Comincia per voi la fase migliore per la vostra economia. Il portafogli non soffrirà di solitudine e riceverete delle belle soddisfazioni.