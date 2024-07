Gemelli, una buona notizia in arrivo farà brillare inaspettatamente questa giornata: l'oroscopo di oggi, giovedì 11 luglio

Oroscopo Barbanera di oggi giovedì 11 luglio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Presto vi dovrete confrontare con un problema che non è di vostra competenza, ma il desiderio di mettervi in gioco avrà la meglio! L’amore è in continuo subbuglio, vi renderà incerti e instabili, ma ancora per poco tempo. Toro. 21/4 – 20/5 La Luna in trigono con Marte è un transito veloce, ma è il momento giusto per far sentire la vostra voce. Potrete imporvi con grande facilità. Mantenete vivo lo spirito d’iniziativa, per dare il via a un progetto che sarà di breve durata. Gemelli. 21/5 – 21/6 La pazienza non è il vostro forte, siete distratti e annoiati, ma una buona notizia in arrivo farà brillare inaspettatamente questa giornata. Nel gioco di coppia volete parlare solo voi ed essere ascoltati. Date spazio anche all’altro. Cancro. 22/6 – 22/7 Nel campo lavorativo sarete apprezzati non solo per le vostre capacità, ma anche per la correttezza e la buona disponibilità con i colleghi. Vi piace essere ospitati, ma anche ospitare. Preparate una cena tra amici curandone i particolari.

Leone. 23/7 – 23/8 Un rallentamento delle energie causa una caduta di fiducia personale, ma l’orgoglio vi lancerà in una rapida sfida con voi stessi. Siete permalosi e non accetterete una critica che vi verrà mossa, ma poi, pensandoci, ne farete tesoro. Vergine. 24/8 – 22/9 In questa giornata c’è un bel movimento di pianeti, in associazione con la Luna nel vostro segno. Vivrete repentini cambi di umore e di energie. Il clima estivo vi farà sentire pigri e deconcentrati, ma non è ancora il momento di salpare. Bilancia. 23/9 – 22/10 Un lavoro importante vi costerà dei sacrifici, ma avrete la consapevolezza che i risultati del vostro impegno saranno largamente premiati. In casa ci sarà da fare una riparazione o sostituzione. Non aspettate che il problema peggiori. Scorpione. 23/10 – 22/11 Il vostro sagace senso dell’umorismo è apprezzato da chi vi conosce bene, ma fate attenzione a non esagerare: potreste trovarvi in difficoltà. Siete troppo insofferenti e tutto vi annoia, se è ripetitivo o vi occupa troppo tempo prezioso.