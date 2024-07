Pesci, vi sentite in apprensione nei confronti di quello che ruota attorno a voi: l'oroscopo di oggi mercoledì 10 luglio

Oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 10 luglio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Lo scambio di opinioni con qualcuno metterà in discussione la vostra posizione a proposito di una questione lavorativa. Abbandonate l’orgoglio! Il tempo delle mele è passato e per voi il cuore ha sempre ragione, ma spesso l’amore è complicato.

Toro. 21/4 – 20/5

La giornata si presenta con una vaga sensazione di stanchezza, come se la nottata non vi avesse dato sufficiente riposo. Dovete carburare. La vostra attenzione e disponibilità devono essere ancora più del solito rivolte alla famiglia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La presenza di una persona vi farà apprezzare il valore dell’amicizia, ci sarà spazio per condividere confidenze e tempo speciale insieme. Fate attenzione alle spese extra, il superfluo è per voi una grande tentazione. Risparmiate!

Cancro. 22/6 – 22/7

La massiccia influenza della Luna in Vergine e di Venere congiunta comporta, in voi, una chiusura verso gli altri che potrebbe trarre in errore. Il vostro forte intuito e la sensibilità vi guideranno verso un bel traguardo che attendevate da tanto.