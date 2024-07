Partono i saldi estivi in Sicilia, Federconsumatori: «Attenzione alle fregature»

L’Istat ha registrato, ad aprile, una contrazione delle vendite al dettaglio del -3,3% sull’anno e del -0,3% sul mese precedente, rivelando, così, che la situazione economica delle famiglie è ben lontana da un miglioramento. Questa contrazione, infatti, rispecchia chiaramente le rinunce e le difficoltà dei nuclei familiari.

Un altro segnale preoccupante è il calo in delle vendite nel settore agroalimentare:si sa bene che tale comparto rappresenta il vero termometro delle condizioni economiche delle famiglie e quando è in calo non è mai buon segno. L’inflazione a giugno si è attestata al +0,8% su base annua. Prosegue, quindi, la decelerazione iniziata già lo scorso mese in molti settori, tranne quello dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona che, non a caso, in vista del periodo estivo è in controtendenza.

A giugno l’indice di fiducia delle imprese diminuisce per il secondo mese consecutivo e si posiziona sul livello più basso dallo scorso dicembre. Mentre, l’indice di fiducia dei consumatori registra un’evoluzione positiva raggiungendo un valore massimo da febbraio 2022, passando da 96,4 a 98,3.