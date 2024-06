Vergine, sospetti e gelosie si avvicendano in amore: l'oroscopo di oggi, domenica 30 giugno

Una notizia inattesa potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avevate sottovalutato: siate pronti a rivedere in meglio il vostro giudizio. La Luna al mattino vi regala una marcia in più, dispensando vitalità e il coraggio di rimettervi in gioco.

Clima soleggiato come si addice al dì di festa. Esprimete senza remore i vostri sentimenti, per rendere partecipi gli altri di come vi sentite. Uscite un po’ dagli schemi e muovetevi per incontrare gente diversa dal solito. Vi farà molto bene.

Domenica buona per i viaggi e intrigante sul piano affettivo. Novità piacevoli e tante coccole anche per le storie consolidate, tenere amicizie. Disponibilità ricambiata senza riserve: qualcuno vi renderà un favore. Concretezza e semplicità.

La Luna vi procura non pochi contrattempi e un po’ di nervosismo. Una spiacevole atmosfera di freddezza s’instaura a causa di un banale bisticcio. Agite in base ai vostri desideri, anche a costo d’incrinare l’equilibrio familiare: se non è fittizio, reggerà.

Dubbi, sospetti e gelosie si avvicendano in amore. Se qualcosa non gira subito come desiderate, immaginate inganni, ma non vedete le vostre pecche. Provate oggi a liberarvi di qualcosa legato a un passato doloroso, con una sorta di rito purificatorio.

Alla grande! Se siete in viaggio, arriverete presto e senza contrattempi. Telefonate a sorpresa da persone lontane che non vedete da tanto. Coraggio, entusiasmo, sicurezza: avete tutti i requisiti per vincere tenzoni amorose o professionali.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Voglia di vincere dopo una sconfitta, per dimostrare che avete ancora parecchi colpi in canna. Carica ed entusiasmo per raccogliere sfide ardue. Giornata generosa per l’amore. Avventure che non impegnano e soprattutto non chiedono promesse.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I cambiamenti repentini non fanno per voi, oggi nella coppia avete bisogno del buonsenso, per non perdere la bussola e per non fare cose di cui potreste pentirvi. Organizzazione per riportare ordine, senza farvi prendere dall’impulsività. Non cavereste un ragno dal buco.

Acquario. 21/1 – 19/2

Simpatia e carisma vi sostengono in tutti i campi, primo fra tutti quello delle amicizie, mettendo in evidenza le vostre migliori qualità. Che sprint! Affascinanti e spigliati, fate girare la testa a molti. Dubbiosi? Affidatevi all’intuito, non sbaglierete.

Pesci. 20/2 – 20/3

Domenica ammantata di luce da un’intensa energia creativa. Il segreto sta in un nuovo sentimento, in una fantasia che illumina il cuore e lo sguardo. Sarà facile entrare in empatia con gli altri e comunicare. Inequivocabili messaggi non verbali da chi vi piace.