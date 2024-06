Bilancia, attenti alle relazioni clandestine: l'oroscopo di oggi, sabato 29 giugno

Venere si allea a Marte per dare fuoco alle micce. Passionalità e intraprendenza possono avere la meglio sulla vostra naturale timidezza. L’amore risponde, se chiamato. A condizione di rivolgervi alla persona giusta, non a chi non potete avere.

Un promettente sestile unisce la focosità della Luna all’entusiasmo di Giove. Avete i numeri per iniziative professionali baciate dal successo. La giornata dovrebbe sorridervi, specie per i rapporti e i contatti umani. Vitalità e buone nuove.

Un focoso sestile scambiato fra Venere e Marte vi aiuta nelle conquiste e nella vita affettiva in genere. Metteteci passione, vigore e tenerezza. Meglio approfittare di questo momento, per perfezionare o portare a termine qualcosa a cui tenete.

La carriera, le relazioni di lavoro e le amicizie si collocano positivamente in primo piano, grazie alla Luna in Ariete armonica a Giove. Nei sentimenti c’è da segnalare qualche intoppo, causato da malintesi o da una vostra disattenzione.

La Luna continua ad essere spinosa e pretenziosa e vi rende poco inclini alla dolcezza. Il cuore ha poca voce in capitolo, prevale il senso critico. Può essere una fase complicata per chi è innamorato, ma appassionato per le relazioni clandestine.

Vestitevi a festa! L’incontro fra Venere e Marte risveglia in voi brividi da tempo sopiti. È anche possibile un improvviso ritorno di fiamma. Si aprirà una parentesi piuttosto positiva in ogni settore. Riuscirete ad appianare eventuali difficoltà.

Luna in Ariete e Giove nei Gemelli. Molta gente, incontri proficui e idee brillanti. È un sabato dinamico, da spendere fra avventure e svaghi. Aspettatevi belle novità in ambito lavorativo e un miglioramento generale della forma e dell’umore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Ariete si fa portatrice di una bella sferzata di energia. Passione ed entusiasmo in perfetto equilibrio. Un viaggio breve, ma avventuroso. Godetevi la vita, incontrate gente, sfoggiate il vostro bagaglio di battute per tenere banco in società.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Esprimere affettività oggi sembra impossibile, se non ridicolo? Marte suggerisce di usare il linguaggio dei “gesti”, più potente delle parole. La vostra diffidenza tiene a distanza anche i più temerari, ma se la solitudine vi pesa, togliete la corazza.

Acquario. 21/1 – 19/2

In sestile a Giove, la Luna in Ariete aggiunge una nota di freschezza alla vostra giornata, regalandovi ogni sorta di emozioni e di avventure. Vittoria inaspettata per la squadra del cuore, viaggio piacevolmente condotto, successo su un rivale.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un buon sabato per progettare iniziative e coltivare nuovi legami con persone a voi affini. Restate collegati con il mondo che vi circonda. Suggestioni e promesse per chi inizia un rapporto. Accantonate le preoccupazioni su ciò che sarà in futuro.