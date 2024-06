Oroscopo della settimana, in amore i Toro faranno di tutto per raggiungere il cuore di una persona a cui tengono

La presenza di Marte nel vostro segno vi rende molto intensi e smaniosi di arrivare a qualcosa di definitivo, sopratutto in amore dove vi sentirete di fare di tutto per raggiungere il cuore di una persona a cui tenete, e nei confronti della quale vorreste fare molto di più. Il vostro animo è assolutamente preso dalla voglia di fare, che per voi Toro non è sempre la regola, ma dovrete anche fare i conti con quanto il partner può sentirsi stanco di contenere le vostre velleità...

Sicuramente per voi Ariete la posizione del vostro pianeta guida in Toro non vi rende tutto molto semplice, piuttosto vi fa sentire poco attivi. Non è certo un male se per un po' sosterete in pace senza troppe preoccupazioni o gravami, il vostro carattere sempre attivo lo trova sicuramente insolito, ma a volte un po' di riposo è tutto ciò che serve, e questa settimana avrete tempo per voi stessi, trasformate questa condizione in un gioco!

Il cielo per voi Cancro è decisamente felice, e la doriforia planetaria che per adesso albergate nei vostri gradi vi fa sentire meglio, risolti, capaci di forza, vigoria e grande capacità amatoria e comunicativa. Proprio Mercurio terrà banco nel vostro segno, e proprio lui gestirà qualcosa di importante, sopratutto connettendosi con un Saturno che vi da sicurezza e vi fa sentire risolti e maturi interiormente. Le idee chiare adesso sono le vostre, ma la retrogradazione di Saturno vi segnala che mentre voi siete più risoluti, il partner o qualcuno intorno a voi potrebbe manifestare perplessità, e allora vi sentirete un po' rallentati.

A movimentare il quadro generale della settimana sarà il vostro nume tutelare Mercurio che trarrà i migliori benefici da tutte le suggestioni in cui si vedrà immerso nella magica posizione zodiacale in cui si trova. Per voi Gemelli sarà si un periodo oscillante tra picchi di intuito geniale, a momenti di grande riflessione interiore. Mentre Giove sta accrescendo sempre più gli indici positivi della vostra condizione generale e crea le condizioni ideali perchè tutto pian piano possa evolvere carrieristicamente ed interiormente.

Iniziano a darvi noia i pianeti in dodicesimo campo, rendendovi insicuri e a volte non padroni della situazione. Sarà per voi Leone il momento giusto per riuscire a varare nuove tecniche di comunicazione, imparare a dire le cose in maniera diversa, a chiedere apertamente al partner chiarimenti su ciò che non capite, su comportamenti che sembrano ambigui e che non vi fanno stare a vostro agio, forse scoprirete che sono solo paure infondate, mentre anche Saturno farà mancare un po' di logica, e il planetario vi suggerisce di essere più elastici.

Il vostro cielo è contraddittorio questa settimana, da un lato i pianeti compatibili in undicesimo campo vi stimolano a fare del vostro meglio per ingraziarvi i favori della nuova realtà che state costruendo, e vi centrano sulla forte convinzione che qualcosa di nuovo e di bello si sta per formare per voi. Mentre la retrogradazione di Saturno vi fa perdere la forza della logica e del tempo che sembra sempre più fluttuante ed incerto, mentre alcuni rapporti per forza di cose li sentite sfuggire di mano. Accettate serenamente il cambiamento, poiché essere ad uno stadio evolutivo altro comporta necessariamente l'abbandono di alcune cose o persone che hanno evoluto in direzione diversa.

Arrivano i giochi di Venere e Marte ad allietarvi questa settimana di fine mese in cui saprete sicuramente infondere una nuova percezione delle cose alle dinamiche affettive, con il partner e con chi amate. Un vero e proprio risveglio del sentimento in questo periodo complesso che vi ha molto fatto trascurare le vostre dinamiche preferite, quelle del cuore. Il vostro animo sembra decisamente riacquistare sintonia e linearità di pensiero, meno beghe familiari da gestire e più spazio ad una piccola vacanza felice del cuore, come voi Bilancia desiderate!

Saranno gli splendidi pianeti in trigono dal cancro a fare da “ Punto di Talete”, ovvero da chiave di volta, rispetto alla vostra opposizione con Marte che ancora tende a rendere distanti alcuni rapporti. Probabilmente la vostra natura si sente molto più sciolta e libera nell'esprimere sentimento ed azione, ed arrivare alla consapevolezza che la persona che vi piace è interessata a voi, ma che dovrete un po' giocare d'astuzia stanando l'interessato...

Per quel che riguarda al vostra vita questa settimana non dovrete faticare molto, e vi sembrerà che gli astri siano in generale più clementi per voi Scorpione.

Il vostro nume tutelare Giove vi aiuta a credere che siate in tempo per riuscire ad equilibrare una serie di relazioni ed accordi da cui dipende molto nella vostra vita, certamente con il positivismo che contraddistingue voi Sagittario riuscirete ad ottenere molto, ma non prendetevela se qualcuno sarà ancora riottoso, non tutti hanno voglia di trovare un accordo. Vi potrete sentire un po' condizionati da pareri e pensieri altrui, ma sarà la prova della settimana per voi non insistere più di tanto a provare a cambiare le cose. Giove vi vuole suggerire in fondo che l'unica cosa che a volte fa veramente la differenza, è cambiare se stessi...

Settimana delicata alquanto per voi Capricorno che dovrete affrettarvi a cogliere al volo il poco tempo disponibile in cui Saturno, il vostro nume tutelare, creerà un bellissimo ed utilissimo trigono con Mercurio, generando intesa tra ragione ed intelletto, sapienza e comunicazione. Userete questo aspetto per chiarire e fissare punti fondamentali, durerà poco, poiché il moto retrogrado del vostro pianeta Saturno si innescherà e paralizzerà le facoltà del pianeta della ragione, che vi priverà per un po' del dono della flemma e della strategia, usate quindi bene la finestra temporale che vi regala questo aspetto!

Sarà una settimana ideale per rimettere ordine nelle vostre abitudini, per occuparvi di voi tramite piccoli gesti e un'attenzione più curata del vostro quotidiano. Sentirete questa esigenza in virtù del fatto che i pianeti si affolleranno nella vostra sesta casa ideale, che rappresenta proprio la routine della vita personale di ognuno. Non soltanto ordine di scartoffie, di armadi e di conti in banca, ma anche di persone e di collocazioni diverse tra le persone che amate. Questo perché vi sentite di aver dato fin troppo ultimamente, e ridimensionerete il tutto, incuranti del fatto che gli altri capiranno poco.

Per voi sarà certo una buona notizia che il pesante e poco romantico Saturno si fermi e si conceda una pausa che vi permetterà di essere più leggeri e fluidi. Sarà infatti un grande vantaggio per voi Pesci che ospitate l'ingombrante pianeta degli anelli, liberarvi un po' delle sue aspettative e del suo rigorismo formale. Molto più portati per il viaggio, per la fuga e per la liberazione di emozioni varie che sembrano darvi moltissimo. Aperti nei sentimenti e trainanti in termini emotivi sarete empatici più che mai e forti di una motivazione interiore che vi aiuterà a stare meglio, presto anche Nettuno si fermerà, ma questa è un'altra storia.