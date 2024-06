Sagittario, se siete single avrete tutta l’audacia di osare nuove conquiste: l'oroscopo di oggi, giovedì 20 giugno

Intoppi, ritardi e cambi repentini di programma vi disturbano, creando non poche tensioni con il prossimo. Mettete in conto un seccante contrattempo. Mantenete l’attenzione concentrata sugli obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di confondervi.

La giornata, grazie alla Luna in Sagittario, scorre all’insegna del buonumore. Nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in un’iniziativa a cui tenete.

Leone. 23/7 – 23/8

Ansie di cambiamento male indirizzate. Non ascoltate i richiami di Urano, che soprattutto nel lavoro possono farvi imboccare strade sbagliate. La Luna in trigono vi procurerà incontri proficui e vi guiderà alla vittoria in ogni eventuale sfida.

Vergine. 24/8 – 22/9

La solita routine in genere così rassicurante oggi vi va stretta. La colpa è da attribuirsi alla Luna, che semina insofferenza e disguidi à gogo. Gli impegni vi stressano? Niente panico: con determinazione e intelligenza, riuscirete a tenere testa a tutto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Sagittario porta in dono vitalità e buonumore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete in sospeso. Novità proficue. Chiamate un amico perso di vista o escogitate un programma effervescente per trascorrere la serata.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ordine e organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre iniziative professionali. Spese inaspettate. Grazie all’intraprendenza più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.