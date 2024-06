Masterchef Italia, al via i casting per la nuova edizione: come partecipare

Fervono i preparativi per la quattordicesima stagione di Masterchef Italia e sono aperte le iscrizioni per i casting. In questa fase occorrerà presentare la richiesta di partecipazione, poi ci sarà l'esame delle domande e la selezione. I casting sono aperti in tutta Italia, il requisito base è quello di saper cucinare molto bene. Lo scorso anno a vincere il titolo è stata la livornese Eleonora. In finale erano andati Antonio Mazzola, geometra siciliano emigrato a Monaco di Baviera e in attesa di una bambina, e Michela Morelli, personal trainer 44enne di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano).

Masterchef, come presentare la domanda

Per partecipare al casting occorre presentare la domanda di partecipazione. Bisogna accedere al link del sito web di Masterchef Italia, accedere al form tramite l'inserimento delle credenziali del proprio Sky ID. Occorrerà inserire tutte le tue informazioni personali richieste, indicando la presenza sul web segnalando i profili social e rispondendo ad alcune domande