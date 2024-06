Cancro, sogni premonitori e intuizioni fortunate: l'oroscopo di oggi, mercoledì 19 giugno

Affrontando gli impegni professionali con un po’ di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete parecchie soddisfazioni. Cambi di scena e occasioni da cogliere al volo. Dovrete fare qualche sacrificio, ma chi non risica...

Un passatempo che richiede una buona manualità potrebbe essere quello che fa per voi, per aiutarvi a rilassarvi e recuperare una completa serenità. Opportunità di conquistarvi una fetta di potere. Dovete solo capire a che prezzo e se ne vale la pena.

Belle novità per chi lavora in squadra, la collaborazione promette risultati eccellenti. Favoriti i master di studio, i trasferimenti e i viaggi. Dalle amicizie arrivano belle soddisfazioni. Approfittatene per lanciarvi in esperienze nuove senza ansie.

Fino al tardo pomeriggio vi toccherà correre a perdifiato, per neutralizzare contrattempi e imprevisti. In serata però potrete tirare il fiato. Accadranno eventi inediti che richiederanno grande elasticità: potreste essere troppo critici verso gli altri.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Fantasia e creatività che nemmeno l’ostilità di Urano riuscirà a spegnere. Nella professione sarete determinati e aperti alla cooperazione. Andate avanti! Giornata buona per le operazioni finanziarie, investimenti, accensione di mutui e compravendite.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Atmosfera adatta all’introspezione. Prestate ascolto alla voce interiore, per fare il punto della situazione in silenzio, via dalla pazza folla. Lontano mille miglia dalle vostre entusiastiche aspettative, ma positiva in termini di conoscenza interiore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie all’apporto di efficienza e spirito costruttivo, l’attività procede speditamente. Determinazione, tenacia. Tutto sotto controllo. Siete nella condizione ideale per affrontare prove impegnative o proporvi per un incarico di rilievo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Anche se il vostro sentire è divergente dall’atteggiamento delle persone intorno, non sarà facile, ma al momento adattarvi è la cosa migliore. Una notte con sogni non proprio tranquilli, che al risveglio vi rendono di malumore. Pensieri oscuri.

Pesci. 20/2 – 20/3

Seguite senza riserva il vostro intuito. Estro e immaginazione sono i vostri assi nella manica, sia per le faccende professionali sia per quelle affettive. L’ineffabile sensazione che le cose scorrano con facilità vi dà la carica giusta per un’ampia libertà d’azione.