Amadeus e il suo «Identity» arrivano sul canale Nove: si cercano concorrenti in tutta Italia

Amadeus sbarca sul canale Nove e porta con sé «I Soliti Ignoti», il format che per tanti anni ha condotto alla Rai, ma che avrà il nome di «Identity». Per il game show è già partita la ricerca di partecipanti in tutta Italia. Sono richiesti concorrenti, identità e performer: questi ultimi, si esibiranno durante il programma, in base all'attività o professione svolta.

Il quiz che ha sempre riscosso tanto successo alla Rai, nasce da un format made in Usa, in onda su Nbc e di cui Warner Bros Discovery ha acquistato tutti i diritti. Amadeus partirà con la nuova stagione a settembre, subito dopo la pausa estiva. Nel dettaglio, le figure richieste devono essere uomini e donne che abbiano raggiunto la maggiore età.

Per candidarsi come concorrenti è possibile proporsi come coppia, con il partner o un familiare e così provare a vicnere il montepremi accumulato durante le fasi del quiz.